اهلا بكم

الخميس 13/يونيو/2024 - 06:56 م 6/13/2024 6:56:55 PM

كما ذكرت فإن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية العربية - العربية لا ترتقى إلى أحلام واحتياجات الشعوب العربية.

فمثلا ما حجم التعاون الاقتصادى والتجارى بين موريتانيا والبحرين؟

ما حجم الاستثمارات بين الصومال والكويت؟

ما حجم التعاون التجارى بين فلسطين والجزائر؟

فى حين أن حجم العلاقات التجارية بين تونس وفرنسا أكبر من العلاقات التجارية بين تونس والجزائر ؛الدولتان العربيتان المتجاورتان.

وأن حجم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا أكبر من حجم العلاقات بين الإمارات والمغرب.

وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

والسؤال: لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟

وللاسف ما حلمت به الشعوب العربية لأكثر من ٧٠ عاما لا توجد له علاقة بأرض الواقع!

وما يربطنا من تاريخ وتحديات وآمال وأزمات مشتركة لم تغير من هذا الواقع الذى تعيشه الدول العربية من ٧٥ عاما وأكثر.

ولكن مازالت أحلام الشعوب العربية مستمرة لتغير هذا الواقع المؤلم ؛ لأن الشعوب إذا وقفت عن الأحلام ضاع مستقبلها.

نحن فى حاجة إلى إرادة سياسية عربية مشتركة لتحقيق أحلام شعوبها فى ظل الظروف التى يعيشها العالم اليوم.

نحن نعيش فى عصر التكتلات الاقتصادية التى تجمع الشعوب على الأهداف المشتركة التى تحقق مصالحها وآمالها.

أين السوق العربية المشتركة التى تم الاتفاق عليها منذ عام ١٩٤٧؟

أين التعاون التجارى والاقتصادى بين كافة البلاد العربية لبناء شراكة تنعم بها الشعوب العربية خاصة وأن البلاد العربية تملك مختلف الثروات والموارد الطبيعية (البترول والغاز والمعادن المختلفة والمزارع ورؤوس الماشية بالملايين والطاقة البشرية الجبارة ورؤوس الأموال).

فماذا ينقصنا لنحقق احلام شعوبنا العربية؟

ما هى التحديات التى تقف فى سبيل ذلك؟

كيف نغير وننهض مما نحن فيه والذى يقف حائلا دون تحقيق الآمال العربية؟

أن التحديات والصعاب التى تواجهنا الآن ستختلف بعد تحقيق هذه الآمال ولن يبقى منها شيء؛ وسيتغير واقعنا ومصيرنا إلى الأفضل بإذن الله

بالتعاون والرؤية المشتركة والهدف الواحد.

(وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)

هذه الآية الكريمة وجدتها مكتوبة فى قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الدول العربية!

عضو اتحاد الكتاب

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