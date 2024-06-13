وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع "داتافلو" الإماراتية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و Sunil Kumar،الرئيس التنفيذي لمجموعة داتا فلو اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "داتافلو" الإماراتية الرائدة في مجال الكشف عن الشهادات المهنية والتاريخ الوظيفي وتراخيص الممارسة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الحوكمة الرشيدة

يأتي ذلك في إطار تبني وزارة الصحة والسكان لسياسية الحوكمة الرشيدة في كل ما يخص القطاع الصحي، والعاملين به.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومن جانب شركة داتافلو المهندس رافي حنا صالح، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بشركة داتافلو.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التحقق من صحة الشهادات المهنية للفئات الطبية الراغبة في العمل بالخارج، والتراخيص الصادرة من وزارة الصحة والسكان، سواء الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غيرالحكومية والتراخيص الطبية، حيث يتم الإتفاق علي إرسال طلبات التحقق من شـركة "داتافلو "مع إرفاق البيانات والمستندات المطلوبة من قبل وزارة الصحة والسكان لإجراء التحقق.

داتافلو

وأضاف "عبدالغفار" أن شركة "داتافلو "هي إحدى الشركات المتخصصة في الكشف عن الشهادات، وتاريخ الوظائف، وتراخيص مزاولة المهنة، وتصاريح العمل، وجوازات السفر، وغيرها من الوثائق الشخصية أو المهنية، وتعد الشركة شريكاً موثوقاً للهيئات التنظيمية، والحكومية حول العالم، كما ساهمت في تعزيز عمليات التوظيف للعديد من الهيئات التنظيمية، والجهات الحكومية والمرافق الطبية.