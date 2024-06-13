اللبنانية ليلي عبد الله.. تعلمت لغة الإشارة| والديها من الصم والبكم

تصدرت الممثلة اللبنانية ليلي عبد الله التريند التي تعيش بالكويت، بعد انتشار صورًا لها برفقة النجم العالمي جو جوناس، وهما يستمتعان بحرارة شمس فى اليونان.

جو جوناس وليلي عبد الله

وكشفت الصحف أن العلاقة بين الاثنين ليست مؤكدة بعد، ولكنهما ظهرا في العديد من الصور وهما يتبادلان المزاح والضحكات في البحر.

جو جوناس وليلي عبد الله

وأفاد موقع Daily Mail، أن جو جوناس -34 عاما- وليلى عبد الله -28 عاما- بينهما العديد من الأمور المشتركة، الاثنين اشتهرا مبكرا، سواء جو من خلال فريقه الغنائي مع أشقائه Jonas Brother، وهي من خلال مشاركتها في العديد من الكليبات كموديل، وبعدها في عدد من الأعمال الفنية التي وصل عددها إلى 25 عمل فني.

جو جوناس وليلي عبد الله

كما عاش الثنائي تجربة الطلاق، حيث قدم جو جوناس أوراق طلاقه من صوفي ترنر في 2023، بعد علاقة استمرت 4 أعوام، وليلى مطلقة منذ عام 2018، بعد زواج استمر شهرين فقط من الممثل الإيراني عبد الله عباس.

ليلي عبد الله

وكانت ليلى وجو جوناس متواجدان يوم الجمعة الماضي في اليونان، لحضور الافتتاح الكبير لـ One&Only Aesthesis ولكن ليس من الواضح ما إذا كانا يعرفان بعضهما البعض قبل ذلك الحين، خاصة أن الاثنين تواجدا في مهرجان كان السينمائي في فعاليات مختلفة.

معلومات عن ليلي عبد الله

ليلى عبد الله (8 يناير 1996 -)، ممثلة لبنانية تعيش في الكويت، دخلت المجال الفني في عام 2010، وما زالت مستمرة فيه كما إن شقيقتها شهد ممثلة.

تعلمت لغة الإشارة.. والديها من الصم والبكم

وُلدت في الكويت لأسرة لبنانية هي الأخت الكبرى بين إخوتها وشقيقتها الصغرى الممثلة شهد عبد الله قامت بترك دراستها لكي تعيل أسرتها، تعلمت لغة الإشارة لأن والديها من الصم والبكم، أحبت التمثيل منذ دراستها الابتدائية؛ حيث شاركت في جميع الأنشطة المدرسية.

ليلي عبد الله

زواجها

في ديسمبر 2017 تزوجت من الممثل عبد الله عباس، إلا أن زواجهما لم يدوم طويلا حيث انفصلا في فبراير 2018.

مشوارها الفني

دخلت مجال الفن بتشجيع من والديها ومعارضة أعمامها عندما كانت في سن الرابعة عشرة من عمرها من خلال برنامج التقليد «عيني عينك 3» ظهرت كموديل في كليب مع الفنان عبد المجيد عبد الله خوضها مجال التمثيل جاء بمحض صدفة عندما كانت ذاهبة مع إحدى صديقاتها إلى موقع تصوير مسلسل «ساهر الليل»، لتختبر نفسها كممثلة فشاهدتها الفنانة هيا عبد السلام ورأت أنها مناسبة لدور «ليلى» وعندما عرضت الأمر على المخرج محمد دحام الشمري وافق وأعطاها دورًا صغيرا شاركت الفنان إسماعيل مبارك في أغنيته المصورة «مغروم» عام 2015. في عام 2016 تم اختيارها لتكون وجها إعلانيًا لأحد التطبيقات.

ليلي عبد الله

أعمالها

عيني عينك 3 - برنامج

الثمن

ساهر الليل

شر النفوس 3

تو النهار

زينة الحياة

باب الفرج

لهفة الخاطر

وجع الانتصار

علمني كيف أنساك شيخة

أكون أو لا

غريب الدار

بنات الجامعة

كنة الشام وكناين الشامية

هجر الحبيب

جار القمر

سر الهوى

الواجهة

مسكنك يوفي

كعب عالي

كسر الخواطر

العم صقر

في عينها أغنية

بنت و شايب

ساعة الصفر

بعد النهاية

رمانة حميدة

ممنوع الوقوف

هم نوايا

الخافي أعظم

عبرة شارع دانة

أجندة هاجر

حضن الشوك

رحلة إلى الجحيم

من شارع الهرم إلى ... لبنى

هيا الروح

كذبة أبريل

دفعة لندن

زوجة واحدة لا تكفي

ليلي عبد الله

في المسرح

قصة حب

الغول

أحلام وطن

قلعة الساحر

مصنع الكاكاو

بياع الجرايد

صرخة الأشباح

خميس كمش خشم حبش

حمام روماني

جزيرة كيدز

تومورو

أصدقاء الغيوم

لا شي ابدا كزين

السينما

090

شقة ستة

بيبي

شباب شياب

ليلي عبد الله

تقديم البرامج

كانت المرة الأولى لها بتجربة تقديم البرامج مع الفنان طارق العلي وحمد أشكناني، وذلك من خلال برنامج المسابقات «طارق شو» وعرض في شهر رمضان لعام 2014 وبث على قناة فنون، وفي رمضان 2019 قدمت برنامج المسابقات «أنزل بوشنكي» مع فيصل دشتي على قناة العدالة