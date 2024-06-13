محافظ الشرقية يُهنئ العاملين بالديوان العام بعيد الأضحى المبارك

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لإدارات الديوان العام لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصر قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.

التقى المحافظ بموظفي الديوان العام، وتعرف منهم على الخطط والمقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والتي تنعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقط صوراً تذكارية معهم ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من نواب البرلمان ومديري الإدارات العامة بالديوان.

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، النصب التذكاري للشهداء والمُقام أمام مبنى ديوان عام المحافظة، تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداءا للوطن الغالي.

أزاح المحافظ الستار عن الجدارية إيذانا بافتتاح النصب والذي جاء تنفيذه تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق، مؤكداً ان تضحيات شهداء مصر ستبقى خالدة في سجل البطولات والشرف ومنارات مضيئة تستلهم منها الأجيال القادمة معاني التضحية والفداء للوطن وقيادته الحكيمة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان عن مكونات مشروع إنشاء النصب التذكاري للشهداء، وتمت الإشارة إلى انه مُقام على مساحة 1200م، ومكون من 3 أعمدة تحمل النصب محفور عليها أسماء الشهداء وأسماء الله الحسني وجدارية خلف النصب، بالإضافة إلى 4 برجولات، و 15 مقعد رخام، و 6 أحواض زهور، و 6 أعمدة بتاج فرعوني على شكل زهرة اللوتس، و 2 غرفة حراسة وإدارية خلف الجدارية، ومداخل ومخارج ومعابر ٱمنه (رامب) لذوى الهمم، ومظلة للحضور، ومكان للسواري، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الحفاظ علة المكان لما يمثله من قيمة ترمز للوطنية وإعلاء منزلة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على وطنهم الغالي مصر، مطالبا الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.