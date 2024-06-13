محافظ الشرقية يتفقد موقف السلام ببلبيس ويأمر بتطويره

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف، لإعداد المقايسات اللازمة للبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف السلام بمدينة بلبيس، والمُقام على مساحة 2500 م ويسع 180 سيارة لنقل المواطنين من مدينة بلبيس إلى مدن «السلام، العاشر، الإسماعيلية- الزقازيق».

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير انتظام العمل بالموقف والوقوف على احتياجات السائقين، وتوفير كافة أوجه الراحة للمسافرين في حضور النائب حمودة محمد حموده عضو مجلس النواب، والمقدم محمد عامر مدير إدارة مرور بلبيس، وسعيد الجوجري رئيس نقابة النقل البري بالشرقية رئيس إتحاد العمال بحزب الوفد، وعدد من السائقين والمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة المواقف، وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات انتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن، لتوفير سبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الزحام داخل المدن، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وطالب المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس والإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات على الموقف، لإحكام الرقابة، والسيطرة على سيارات الأجرة، وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من داخل المواقف العمومية، وعدم السماح بتواجد سيارات أجرة خارج المواقف.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

قدم السائقون الشكر لمحافظ الشرقية لزيارته للموقف، وحرصه على التعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، وإصدار تعليماته للمسئولين بالبدء في أعمال تطويره ورفع كفاءته وتوفير كافة سُبل الراحة لهم.