إجراء 9 مناظير جهاز هضمي علوي وقولوني وربط دوالي المرئ بمستشفى بلبيس

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور، يستمر عمل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، على قدم وساق، والتي تم تجهيزها وتفعيلها منذ عدة أشهر.

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور عامر محمد، والدكتور رفعت الصعيدي استشاريين الكبد والحميات، والدكتور عبدالله الباز استشاري التخدير، وبإشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، بإجراء 9 مناظير جهاز هضمي علوي وقولوني وربط دوالي المرئ، وذلك لعدد 9 حالات، منهم ٤ حالات تعاني من قيء دموي.

ولفت إلى إجراء 3 حالات أخرى خطيرة من الدرجة الرابعة كانت محجوزة بالقسم، وتعاني من الأنيميا وتم ربط دوالي المريء لها، هذا بالإضافة إلى إجراء عدد 2 منظار قولوني لمرضى تعاني من نزيف شرجي، وتم عمل المنظار القولوني وأخذ العينات اللازمة، هذا بجانب تشخيص الأنيميا المزمنة لمرضى محولين من العيادة الخارجية، وجميع الحالات بحالة جيده ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

يشار إلى أن وزير الصحة والسكان دعم مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد تكليف وكيل وزارة الصحة بالشرقية الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، بتفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الإدارة، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري، كما تشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.