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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

احتفالًا باليوم العالمي للدراجات..

محافظ أسيوط يشيد بمهرجان الدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة

اليوم العالمي للدراجات
اليوم العالمي للدراجات

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمهرجان الدراجات الهوائية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة احتفالاً باليوم العالمي للدراجات.

اليوم العالمي للدراجات

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر ثقافة ممارسة الرياضة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

 أكد سعد، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم أنشطة قطاع الشباب والرياضة خاصة وأن الشباب هم قادة المستقبل الذين تعول عليهم الدولة استكمال مسيرة التنمية، لافتاً إلى اهتمام الدولة بالرياضة وتوسيع ثقافة وقاعدة ممارستها داخل المجتمع كأسلوب حياة لما لها من الآثار الإيجابية في الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب وتكوين الشخصية القادرة على مواجهة التحديات.

كانت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد أطلقت مهرجان الدرجات الهوائية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالًا باليوم العالمي للدراجات.

بدأت فعاليات الماراثون بإطلاق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالتزامن مع كافة محافظات الجمهورية في نفس الوقت حيث انطلق المتسابقين بالدراجات من أمام الرقابة الإدارية بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، وصولًا إلى خط النهاية أمام مسجد عمر مكرم بحي غرب وذلك بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة وأعضاء فريقYLY، وأعضاء فريق مراكز شباب مصر، وأعضاء أندية التطوع.

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