محافظ أسيوط يضح حجر أساس مدرسة المحبة الخاصة(عربى – لغات) بحي غرب

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم، بوضع حجر أساس مدرسة المحبة الخاصة (عربي – لغات) بمدينة المعلمين بحي غرب.

وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم

جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفضيلة الدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعلي سيد وكيل وزارة العمل وعيون إبراهيم رئيس حي غرب.

كما جاء ذلك بحضورالدكتور مرتجى عبدالواحد مدير منطقة الوعظ والإعلام الديني، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس والأب فيلوباتير راعي كنيسة المعلمين الجديدة، وجمع كبير من الآباء والقساوسة ورجال الدين الإسلامي من أبناء مدينة أسيوط.

حيث كان في استقبال المحافظ شباب وطلاب وطالبات الكشافة بالكنيسة وشباب مديرية الشباب والرياضة رافعين أعلام مصر مرددين النشيد الوطني وتم تقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال التي لاقت استحسان الجميع.

وعقب وضع حجر الاساس بمشاركة القيادات والشباب الحضور التقى المحافظ بعض الطلاب والطالبات مرددًا معهم النشيد الوطنى تعميقًا لقيم الولاء والانتماء، لافتًا إلى أهمية غرس حب الوطن لدى التلاميذ وقيم الولاء والانتماء، موجهًا قيادات التربية والتعليم بشرح الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية ليعلم الأطفال منذ صغرهم حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة في كافة القطاعات.

ووجه محافظ أسيوط خلال كلمته، الشكر للأنبا يؤانس على تبنيه إنشاء الصرح التعليمي مدرسة المحبة بمنطقة المعلمين بحي غرب تلبية لاحتياجات الأهالي بالمنطقة واستكمالًا لدور وجهود الدولة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتحسين جودة التعليم، مشيدًا بحجم الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في قطاع التعليم.

وأكد أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس وجهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوقًا.

وأشار إلى أن التعليم قبل الجامعي يعد من أهم القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تغيرات العصر الحديث ومواجهة تحديات المستقبل بإعتباره أحد المحاور المهمة للجمهورية الجديدة، منوهًا الى أن قطاع التعليم بأسيوط خلال العشر سنوات الماضية شهد إنشاء عدد ضخم من المدارس ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول حيث بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه.

كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى، في خطة هيئة الابنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس، التي تم بناءها وإستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليون.

ورحب الأنبا يؤانس خلال كلمته بالوزير المحافظ وكافة القيادات الحضور، موجهًا التهنئة لرئيس الجمهورية وللوزير المحافظ وكافة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا جميعًا بالمحبة والسلام، داعيًا الله أن يجعل أيامنا كلها أعياد، مشيدًا بحجم الانجازات والنهضة التعليمية التي تشهدها محافظة أسيوط، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وذلك في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، مثمنًا جهود وزارة التربية والتعليم، في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، قائلًا: أن مدرسة المحبة ستبنى بالمحبة وسيتم إدارتها بالمحبة على أن تبدأ الدراسة بها العام القادم، موجهًا شكره لكافة الحضور لمشاركتهم في وضع حجر أساس المدرسة والتي ستصبح صرح تعليمي لخدمة أبناء المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.