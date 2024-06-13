إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس أحمد حميده نائب رئيس المركز لشئون المدينة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 19 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحات مختلفة، بزمام قرى قارون والشواشنة والريان والرواشدية ، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور الدكتورة زينب علي رئيس الوحدة المحلية لقرية الريان.

إزالة التعديات بالبناء المخالف بقرى مركز يوسف الصديق

وأضافت رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بزمام مدينة يوسف الصديق، وقرى كحك والمشرّك والصبيحي، وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع إلى مسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، حفاظا على المال العام.

وأشارت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.