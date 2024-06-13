اللجنة الوطنية تطلق حملة توعوية على الراديو ومنصات التواصل "احميها من الختان"

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "احميها من الختان"، وذلك بمناسبة "شهر بدور" بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وصندوق الأمم المتحده للسكان.

وتذاع الحملة التوعوية يومياً ولمدة شهر عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولًا للمستمعين، وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والشركاء ، وذلك بأداء صوتى لكل من الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والإعلامية نشوى الحوفى عضوة المجلس القومي للمرأة.

تهدف الحملة نشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، ولكل من يطلب ختان الإناث وكل من يروج له.