وفد من مطرانيات قنا ونجع حمادي يزور ديوان قنا للتهنئة بعيد الأضحي

استمرت زيارات الوفود القبطية والكنسية، إلى ديوان عام محافظة قنا، اليوم الخميس، للتهنئة بعيد الأضحي، وزار الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ووفد من مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، ليصبح عدد الوفود التي زارت الديوان العام 4 وفود خلال اليوم والأيام السابقة.

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الخميس بمكتبه وفد مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك برئاسة نيافة الأنبا بضابا اسقف نجع حمادي وتوابعها.

والقمص لوقا هلال وكيل المطرانية ، وضم الوفد كل من الاباء القمص رويس لويز ، والقمص متياس فوزى ، والقمص بقطر نسيم ، ومجدى بشرى منسق عام أبراشية نجع حمادى ، والدكتور مينا زرزور ممثل مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية بقنا، والمهندس نبيه أيوب .

حضر المقابلة، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة.

رحب محافظ قنا بوفد المطرانية، مؤكدا أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يبعث برسالة للعالم أجمع، مفادها أننا جميعاً شعب واحد وأمل واحد ومصير واحد و يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها الشعب المصرى .

معربا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة أعضاء الوفد ، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

من جانبه أكد الأنبا بضابا حرصه على الزيارة، وتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم، والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين. وفي ختام اللقاء أهدى نيافة الأنبا بضابا لمحافظ قنا مصحفًا تعبيرًا عن سعادته ولتوطيد أواصر المحبة.

زيارة وفد مطرانية قنا:

وفي السياق ذاته، استقبل المحافظ، بمكتبه وفدا من مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، وضم الوفد القمص دانيال السريانى وكيل مطرانية قنا، والقمص بيشوى ناروس بالنيابة عن نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب.

داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيرا إلي أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامةفضلًا عن دورها في توعية المواطنين.

كما عبر الوفد الكنائسي عن خالص التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحين باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد.

مؤكدين على عمق المشاعر بين أبناء الوطن الواحد التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ لتماسكها ، و ان أعياد المصريين للجميع فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلي مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين .