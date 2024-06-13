افتتاح النصب التذكاري للشهداء أمام ديوان عام محافظة الشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، النصب التذكاري للشهداء والمُقام أمام مبنى ديوان عام المحافظة، تخليدًا لذكرى الشهداء وعرفانًا بالجميل لما قدموه فداءً للوطن الغالي.

أزاح المحافظ الستار عن الجدارية إيذانًا بافتتاح النصب الذي جاء تنفيذه تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق، مؤكدًا أن تضحيات شهداء مصر ستبقى خالدة في سجل البطولات والشرف ومنارات مضيئة تستلهم منها الأجيال المقبلة معاني التضحية والفداء للوطن وقيادته الحكيمة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من العميد محمد محفوظ النجار، وكيل وزارة الإسكان، عن مكونات مشروع إنشاء النصب التذكاري للشهداء، وتمت الإشارة إلى أنه مُقام على مساحة 1200م، ومكون من 3 أعمدة تحمل النصب محفورًا عليها أسماء الشهداء وأسماء الله الحسنى وجدارية خلف النصب، بالإضافة إلى 4 برجولات، و 15 مقعد رخام، و6 أحواض زهور، و6 أعمدة بتاج فرعوني على شكل زهرة اللوتس، و2 غرفة حراسة وإدارية خلف الجدارية، ومداخل ومخارج ومعابر ٱمنة (رامب) لذوى الهمم، ومظلة للحضور، ومكان للسواري، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الحفاظ على المكان لما يمثله من قيمة ترمز للوطنية وإعلاء منزلة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على وطنهم الغالي مصر، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شارك المحافظ في الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز الزقازيق، ويسري راشد، رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم، رئيس حي ثان، وعدد من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان والشباب.