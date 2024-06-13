الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقع الكشف الطبي على 1716 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين  وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ،على ايدي نخبة من الأطباء المتخصصين ، لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، والقرى المترامية بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي .

 

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية  ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية  مجانية ، بقرية حلوة بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، خلال يومي 10 و11 من يونيو الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1716 حالة ، وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

 

من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات، منها ، الكشف على 384 حالة جراحة ، 432 أطفال ،287 باطنه ، 127نساء ،101 أسنان ، 190 جلدية ، 131 أنف وأذن ، 64 تنظيم أسرة ، وإجراء 218 تحليلاً متنوعاً ، 14 حالة موجات صوتية ، 5 حالات أشعة عادية ، و 130 كشف ضغط وسكر، وتحويل 12 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ،  إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 120 حالة ، وذلك من خلال عيادات متنقلة.

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