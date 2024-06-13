توقع الكشف الطبي على 1716 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ،على ايدي نخبة من الأطباء المتخصصين ، لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، والقرى المترامية بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي .

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية ، بقرية حلوة بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، خلال يومي 10 و11 من يونيو الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1716 حالة ، وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات، منها ، الكشف على 384 حالة جراحة ، 432 أطفال ،287 باطنه ، 127نساء ،101 أسنان ، 190 جلدية ، 131 أنف وأذن ، 64 تنظيم أسرة ، وإجراء 218 تحليلاً متنوعاً ، 14 حالة موجات صوتية ، 5 حالات أشعة عادية ، و 130 كشف ضغط وسكر، وتحويل 12 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 120 حالة ، وذلك من خلال عيادات متنقلة.