إعلان نتائج الذكاء الإصطناعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إعلان نتائج كلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ببرنامجيها الذكاء الاصطناعي والتشييد وإدارة المشروعات.

هذا وأفاد الدكتور ناصر مندور

أن النسبة العامة للنجاح برنامج الذكاء الاصطناعي بلغت 86.95% للمستوى الأول و84.26% للمستوى صفر.

ومن جانبه - أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن النسبة العامة للنجاح ببرنامج التشييد وإدارة المشروعات بلغت 82.34%.

هذا واعتمد الدكتور عادل حسن النتائج التي جاءت تحت إشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، بحضور الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد مجدي منسق برامج كلية الهندسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



هذا وجاءت أسماء الطلاب الخمس الأوائل ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي المستوى الأول كالتالي:

بالمركز الأول محمد محمود خليل، المركز الثاني محمود اسماعيل محمود، المركز الثالث يؤنا ارميا يونان، المركز الرابع عبد المنعم محمد محمود،

والمركز الخامس بافلي عادل ألبير وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز.

وعن نتائج المستوى (صفر) فقد جاءت كالتالي:

بالمركز الأول أسماء وليد منصور، المركز الثاني عمرو أيمن عبد الرؤوف، المركز الثالث محمد ناصر على حسن، المركز الرابع نانسي عصام على مصطفى، المركز الخامس مارك هاني ناجي وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز.

أما عن أوائل برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات فهم كالتالي :

المركز الأول يوسف وائل السيد وحصل على تقدير عام ممتاز، يلية في المركز الثاني انطونيوس شنوده نجيب، ثم بالمركز الثالث سيف الدين سامح محمد، فيما حصل على

المركز الرابع مارتن ناشد مختار، يليه في المركز الخامس مينا عادل مبروك وحصل جميعهم على تقدير عام جيد جدا.