جامعة أسيوط تفتتح "أحواش الإنتاج الجديدة للنعام"ووحدة استخراج الدقيق الخالى من الجلوتين

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، أحواش الإنتاج الجديد للنعام؛ بمزرعة الدواجن لتكوين أسر جديدة، وزيادة الإنتاج من النعام، إلى جانب افتتاح وحدة استخراج الدقيق الخالى من الجلوتين والنشا من الكسافا" بمزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة.

شهد الإفتتاح حضور؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا محمود طنطاوى أستاذ ورئيس قسم الخضر بالكلية، والمشرف العلمي على المزرعة ، والدكتور خالد أبوالعز رئيس قسم الدواجن ، والدكتور محمد فرغلى المشرف العلمى على مزارع الدواجن، والمهندس على عميرة مدير مزرعة الدواجن ، والمهندس طه محمد طه مدير مزرعة الخضر، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمهندسين والعاملين بالمزرعتين.

وقال الدكتور أحمدالمنشاوي أن هذا الإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية؛ لامتلاكها مزارع إنتاجية، وتنموية، وبحثية كبرى، وامتلاكها أول وحدة مخصصة لاستخراج الدقيق الخالى من الجلوتين والنشا من الكسافا؛ بمزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة ، والمخصصة للمنتجات الخالية من الجلوتين، ما يجعلها مثالية لمرضى الحساسية الغذائية؛ لكونها غنية بالنشويات، وتعد ثالث أكبر مصدر للسعرات الحرارية.

وتم تخصيص جزء من صغار النعام للتسمين والذبح فى عمر 10شهور، وبيع اللحوم فى منافذ البيع بكلية الزراعة، وتم تكوين 3 أسر جديدة من إنتاج مزرعة الدواجن، وتسويقها على صغار المربين بمحافظة أسيوط؛ بجميع نواحيها.

ومن جانبه ، أشاد الدكتور عادل محمد ؛ بالدور الفعال والمتميز لكلية الزراعة في تنمية الثروة الزراعية والحيوانية، وتعظيم الاستفادة من كافة المساحات الشاغرة بها؛ لتحقيق رسالتها والوصول الي أهدافها، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى؛ لمزارع الكلية ؛ حرصاً منها على زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى للمشاركة فى سد احتياجات المواطنين .

أوضحت الدكتورة داليا طنطاوى؛ إن وحدة استخراج الدقيق الخالى من الجلوتين والنشا من الكسافا" ؛ تمر بالعديد من المراحل، والمعاملات مثل: مرحلة الغسيل، والتقشير، الفرم، الكبس، التجفيف،ثم مرحلة الطحن ، والغربلة ، والتعبئة، ثم مرحلة الإستلام، مضيفةً: أن هذه الوحدة تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية؛ لتصنيع دقيق الكسافا لسد الفجوة الغذائية بمصر، حيث يطلق عليه بعض الدول " غذاء الفقير "؛ لاستخدامها في صناعة المواد الغذائية الخالية من الجلوتين، والمنتجات التكميلية،والمكملات لصالح مرضى الحساسية، ويتم استخراج مواد لاصقة منه، وتستخدم بقاياه كعلف للحيوانات.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد فرغلى؛ أن وحدة إنتاج النعام تم إنشاؤها عام 2022 ؛ بأسرة نعام واحدة مكونة من 2 أنثى ، و1 ذكر ، وبدأت هذه الأسرة فى الإنتاج فى موسم 2023، مما استوجب إنشاء معمل تفريخ لبيض النعام المخصب؛ لإنتاج كتاكيت نعام، مضيفاً أن: الأحواش المخصصة للنعام؛ تتضمن الحضانة والرعاية والتسمين الجديدة ، والتى تم انشاؤها بالجهود الذاتية بالمزرعة.