طلاب جامعة حلوان يشاركون في حلقة نقاشية بأكاديمية الشرطة

شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة حلوان المتميزين في حلقة نقاشية بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

وأقيمت الحلقة النقاشية في جامعة حلوان بعنوان "الأفكار الهدامة والدخيلة على المجتمع، والتداعيات، وآليات المواجهة".

جاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأقيمت الحلقة النقاشية في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع شباب الجامعات، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين على رأسهم اللواء الدكتور ضياء هريدي، نائب مدير مركز بحوث الشرطة، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية.

المشاركون في الحلقة النقاشية من جامعة حلوان

شارك في الحلقة النقاشية من جامعة حلوان كل من الدكتور محمود محمد بهلول، والدكتورة بسنت سيد، والدكتورة أماني محمد، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعة.

وجاءت مشاركة فريق جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وأشرف على الوفد الدكتورة رحمة فوزي.

