الخميس 13 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مجازر المنيا جاهزة لإستقبال عيد الأضحى المبارك

جولة المتابعة
جولة المتابعة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جاهزية 38 مجزراً حكومياً ، بمختلف مراكز وقرى المحافظة لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مشدداً على الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية و البيئية.

 

وناشد المواطنين بعدم الذبح فى المنازل أو الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة و سلامة المواطنين، وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة ، بمتابعة و تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح بالمجازر.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تفقد محمد عبد الغنى رئيس مركزومدينة  مطاي شمال المنيا ، المجزر الآلي بالمدينة ، للتأكيد على جاهزية المكان وانتظام العمل لإستقبال أضاحي المواطنين ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، مؤكدا ، علي ضرورة نظافة الأدوات وأعمال الصيانة الدورية للمجازر، كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا المرور على المجازر بنطاق المركز ، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم .

 

حيث تم المرور على مجازر ،  ( نزلة حسين، بنى محمد سلطان، صفط الخمار ، زاوية سلطان) ، والتأكد من توافر الجزارين ومساعديهم بالمكان ، وتواجد الطبيب البيطرى للكشف على الأضحية قبل عمليات الذبح ، مع الإلتزام بعمليات النظافة والتطهير داخل المجزر ، و التخلص الآمن من مخلفات الذبح ، وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، قام تاج أبوسداح رئيس المركز، بمتابعة مجزر ملوى العمومي ، للوقوف علي استعداد المجزر لإستقبال الذبائح ، وتواجد العاملين بالمجزر.

 

وأكد رئيس المركز ، على ضرورة توقيع الكشف الطبي علي الذبائح ،  للتأكد من خلوها من أي أمراض قد تؤثر علي صحة وسلامه المواطنين ، مع الإهتمام بنظافة المجزر بشكل دائم بعد عمليات الذبح ، كما تفقد الإدارة البيطرية ، للوقوف على مدى انتظام سير العمل ، من الأطباء البيطريين والعاملين بالوحدة البيطرية .

 

وقام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، بتفقد العمل بالمجزر الخاص بالوحدة المحلية ، للتأكد من نظافة المجزر، والتواجد الدائم لمعاون المجزر ، والإزالة الدائمة للمخلفات ، مع الإلتزام بإجراءات الكشف الطبي على الماشية قبل الذبح ، وكذلك توافر المادة الحمراء الخاصة بختم اللحوم .

الجريدة الورقية