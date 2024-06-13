مجازر المنيا جاهزة لإستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جاهزية 38 مجزراً حكومياً ، بمختلف مراكز وقرى المحافظة لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مشدداً على الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية و البيئية.

وناشد المواطنين بعدم الذبح فى المنازل أو الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة و سلامة المواطنين، وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة ، بمتابعة و تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح بالمجازر.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تفقد محمد عبد الغنى رئيس مركزومدينة مطاي شمال المنيا ، المجزر الآلي بالمدينة ، للتأكيد على جاهزية المكان وانتظام العمل لإستقبال أضاحي المواطنين ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، مؤكدا ، علي ضرورة نظافة الأدوات وأعمال الصيانة الدورية للمجازر، كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا المرور على المجازر بنطاق المركز ، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم .

حيث تم المرور على مجازر ، ( نزلة حسين، بنى محمد سلطان، صفط الخمار ، زاوية سلطان) ، والتأكد من توافر الجزارين ومساعديهم بالمكان ، وتواجد الطبيب البيطرى للكشف على الأضحية قبل عمليات الذبح ، مع الإلتزام بعمليات النظافة والتطهير داخل المجزر ، و التخلص الآمن من مخلفات الذبح ، وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، قام تاج أبوسداح رئيس المركز، بمتابعة مجزر ملوى العمومي ، للوقوف علي استعداد المجزر لإستقبال الذبائح ، وتواجد العاملين بالمجزر.

وأكد رئيس المركز ، على ضرورة توقيع الكشف الطبي علي الذبائح ، للتأكد من خلوها من أي أمراض قد تؤثر علي صحة وسلامه المواطنين ، مع الإهتمام بنظافة المجزر بشكل دائم بعد عمليات الذبح ، كما تفقد الإدارة البيطرية ، للوقوف على مدى انتظام سير العمل ، من الأطباء البيطريين والعاملين بالوحدة البيطرية .

وقام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، بتفقد العمل بالمجزر الخاص بالوحدة المحلية ، للتأكد من نظافة المجزر، والتواجد الدائم لمعاون المجزر ، والإزالة الدائمة للمخلفات ، مع الإلتزام بإجراءات الكشف الطبي على الماشية قبل الذبح ، وكذلك توافر المادة الحمراء الخاصة بختم اللحوم .