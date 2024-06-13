الإسماعيلي يجهز ثنائي الفريق لمواجهة إنبي

يسابق الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي بقيادة الدكتور هشام مصطفى، خلال الفترة الحالية، الزمن لتجهيز ثنائي الدراويش محمد بيومي نجم خط الوسط ، وأحمد عادل عبدالمنعم حارس المرمى.

وطالب الجهاز الفني بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال من الجهاز الطبي سرعة تجهيز الثنائي عبدالمنعم وبيومي استعدادا لمواجهة إنبي، المقررة في السابعة مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن فاعليات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد بيومي غاب عن صفوف الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة في العضلة الضامة، وعاد خلال مباراة القناة السابقة بكأس مصر، لكنه تعرض لإصابة أخرى ولم يُكمل المباراة التي انتهت بفوز الدراويش بهدفين لهدف، والتأهل لدور الـ16 من البطولة الأقدم في مصر.

في نفس السياق، يسعى الجهاز الطبي لتجهيز أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الدراويش، بعد إصابته في مباراة المريخ السوداني الودية، ضمن استعدادات الدروايش لمواجهة إنبي.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي مباراة ودية أخيرة أمام النصر القاهري في السادسة مساء اليوم الخميس ، استعدادًا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز ، ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وارتباط منتخب مصر بمباراتين ضمن تصفيات كأس العالم أمام بوركينا فاسو وغينبا بيساو.

ويهدف الجهاز الفني لمشاهدة اللاعبين الذين يخضعون للاختبار للانضمام إلى الدروايش الموسم المقبل.

كان فريق الكرة بنادي الإسماعيلي تعادل أمام البنك الأهلي في المباراة الأخيرة قبل توقف الدوري.