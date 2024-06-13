مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع دي ليخت

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد اسم النجم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني على طاولة المفاوضات للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال فلوريان بليتنبيرغ الصحفي الموثوق لدى شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد يراقب وضع ماتياس دي ليخت باهتمام كبير ويدرس التوقيع معه خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي بايرن ميونخ الألماني مستعد لبيع مدافعه دي لخت هذا الصيف وذلك في حال وصول عرضًا مناسبًا له.

ريال مدريد يحدد موعد تقديم مبابي للجمهور في البرنابيو

استقرت إدارة نادي ريال مدريد على موعد تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لجمهور الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك بعد التعاقد معه رسميًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ونجح نادي ريال مدريد في التوقيع رسميًا مع الغزال الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة بعالم كرة القدم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن تقديم مبابي في البرنابيو سيكون يوم 16 يوليو المقبل، حيث تجهز الإدارة لحفل مميز وسط حضور جماهيري كبير من عشاق النادي الملكي.