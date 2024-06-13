تفاصيل زيارة العضو المنتدب لمجموعة موانئ أبو ظبي لقناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي والوفد المرافق له بالمجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك والتعرف عن قرب على قناة السويس ومستجدات مشروعاتها التنموية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تأتي هذه الزيارة في إطار ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتوطيد أواصر التعاون المثمر والممتد على مدار عقود بين الدولتين الشقيقتين.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس جوهر العلاقات الوثيقة بين قناة السويس وموانئ ابوظبي، والتي تصب في خدمة مجتمع الملاحة الدولي.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تواصل العمل على تنفيذ استراتيجية التطوير الطموحة التي شرعت فيها منذ عدة سنوات، سعياً للارتقاء بكفاءة منظومة خدماتها الملاحية والبحرية وتحسين تجربة عبور السفن وتعزيز مستويات الأمان، وهي مساعي التطوير التي تأتي ضمن الجهود الناجحة للدولة المصرية في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية المرتبطة بتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة اللوجستية والصناعية المحيطة بالقناة لتقديم نموذج واعد للخدمات الملاحية والبحرية المتكاملة.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب أكدت الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، وما تمثله من ركن رئيسي لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة منذ اندلاع الأزمة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل انتظام حركة الملاحة والحفاظ على المزايا الملاحية التي توفرها انطلاقاً من موقعها الفريد الذي يجعلها تتفرد بكونها أقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب وأكثرها أماناً، وهي المزايا التي تفتقر لها الطرق المنافسة ومنها رأس الرجاء الصالح، فضلاً عن أن الهيئة في الوقت ذاته لا تدخر جهداً في فتح قنوات تواصل فعالة مع عملائها وتقديم الدعم الكامل لتلبية متطلبات واحتياجات السفن العابرة في تلك الفترة الصعبة.

كما ألقى الفريق ربيع الضوء على النجاحات التي حققتها الهيئة في مجال سياحة اليخوت بنطاق القناة كأحد محاور الاستراتيجية القومية التي أطلقتها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت وما تزخر به من فرص واعدة تسهم في تحقيق مصدر دخل جديد للنقد الأجنبي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قناة السويس تخطط لتنفيذ تطوير شامل لمراين اليخوت التابعة لها في بورسعيد والإسماعيلية وبورتوفيق وتصميم منظومة خدمات بمعايير دولية، وهو ما أثمر عن نجاح الهيئة بالفعل في تطوير مارينا يخوت الإسماعيلية بسعة 100 يخت لاقت ترحيب العملاء المستفيدين من خدماتها من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن الأحداث الراهنة أثبتت بما لا يدع للشك أن قناة السويس شريان الحياة للتجارة العالمية وتلعب دوراً استراتيجياً في استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق وفورات اقتصادية ضخمة يستفيد منها مختلف الكيانات الاقتصادية والشعوب حول العالم، وأنه من الصعب الاستعاضة عنها بأي طرق بديلة، مشيداً بالخدمات البحرية المتطورة التي تقدمها قناة السويس، والمشروعات التنموية التي تنفذها ومنها مراين اليخوت التي تحظى خدماتها بمستوى عالٍ يضاهي أفضل المراين العالمية.

في ختام الزيارة، دعا الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الكابتن محمد جمعة الشامسي والوفد المرافق له لزيارة مارينا يخوت الإسماعيلية والاستماع لشرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة، ثم اتبعها جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، و تبادل الفريق أسامة ربيع والكابتن محمد جمعة الشامسي الهدايا التذكارية.



