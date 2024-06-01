رئيس جامعة الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية: الجامعة تفتح زراعيها لاستقبالكم

مع بداية اليوم الأول لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي مادتي: (الفقه - الحديث)؛ أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية واستعداد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على توفير المناخ المناسب أمام أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (العلمي - الأدبي - القراءات).

وحث رئيس جامعة الأزهر الطلاب على الجد والاجتهاد في هذا الشهر المبارك الذي نستقبل فيه بعد ساعات أيام العشر من ذي الحجة تلك الأيام المباركة التي أقسم بها المولى -عز وجل- في القرآن الكريم فقال: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

الجامعة تفتح زراعيها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في كلياتها المختلفة

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تفتح زراعيها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في كلياتها المختلفة في القاهرة والأقاليم والتي تقترب من 100 كلية، و18 معهدًا.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير إلى أولياء أمور الطلاب؛ لجهودهم المخلصة دعمًا لأبنائهم طوال العام الدراسي.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت اليوم السبت أول شهر يونيو، وتستمر حتى 15 يوليو القادم 2024م بمعدل ثلاثة أيام امتحان على مدار الأسبوع تتضمن (السبت - الاثنين - الأربعاء) القسم العلمي، وأيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) القسم الأدبي.

رئيس المعاهد الأزهرية وأمين البحوث الإسلامية يتفقدان امتحانات الثانوية الأزهرية

في سياق متصل تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للقسم العلمي، بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده لجنة معهد فتيات سموحة، ومعهد بنين سموحة، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات، كما شدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مطالبا الطلاب بالمذاكرة والاجتهاد، حتى يحققوا أمنياتهم وأمنيات أولياء أمورهم.

الامتحان في متناول الطالب المتوسط

وحرص خلال تفقده اللجان على سؤال الطلاب على الامتحان، والذين أكدوا أنه جاء وفقا لأسئلة البوكليت التي نشرها القطاع على بوابة الأزهر وأنه في متناول الطالب المتوسط، كما طالبهم بالبُعد عن الغش وأنه لا يصنع نجاحا حقيقيا، وضرره للطالب وللمجتمع.

من جانبه أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الآن هو وقت الحصاد الفعلي للطلاب بعد عام اجتهدوا فيه، وأن الله لا يضيع عمل من اجتهد، فعليكم بالتوكل على الله وحسن الظن به، موجها النصح للطلاب والطالبات بضرورة الالتزام، مشددا أن الغش هو فساد كبير وأخذ حق ليس من حقك.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.