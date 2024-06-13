قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية ميت العز بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه بالإشتراك مع المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية ميت العز التابعة لمركز ومدينة فاقوس، وذلك بحضور كل من: مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة فاقوس البيطرية، وأطباء المديرية، وإدارة الرعاية والعلاج، وكبار المربين بالقرية ط، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١١٢ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، وعلاج ٨٥ رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ١١٠ رأس ماشية، و٩٦ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٦٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض دواجن ٤١٠ طائر، وترقيم وتسجيل ١٠٠ رأس ماشية بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، مع التوضيح لأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

ولفت إلى مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري، وكيفية الحصول عليها، للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجانى، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.