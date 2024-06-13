الإحصاء: 26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع قد وصل إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 31.3 مليار دولار خلال عام 2022.

ويعود هذا الانخفاض الطفيف في التبادل التجاري إلى انخفاض كل من الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع 8.6 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع 17.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 19.9 مليار دولار خلال عام 2022.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع استيراداً من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.2 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الامريكية 1.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 855 مليون دولار، ثم المانيا 829 مليون دولار ثم كندا 522 مليون دولار وأخيراً اليابان 55 مليون دولار.

وتركزت الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع خلال عام 2023 على وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها (1.39 مليار دولار)، ملابس جاهزة (1.35 مليار دولار)، حديد وصلب (679 مليون دولار)، خضر وفواكه (674 مليون دولار)، أسمدة (569 مليون دولار).

فيما تصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة أعلى دول مجموعة السبع تصديراً لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.4 مليار دولار، يليها المانيا 4.1 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا 1.6 مليار دولار، ثم اليابان 809 مليون دولار وأخيراً كندا 434 مليون دولار.

وتركزت الواردات المصرية من دول مجموعة السبع خلال عام 2023 على آلات وأجهزة كهربائية (3.6 مليار دولار)، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها (1.9 مليار دولار)، منتجات الصيدلة (1.7 مليار دولار)، سيارات وجرارات ودراجات (1.52 مليار دولار)، حديد وصلب ومصنوعاته (1.51 مليار دولار).

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع بمصر 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2.6 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 2 ملياردولار، ثم فرنسا 591.3 مليون دولار، ثم المانيا 355.7 مليون دولار، ثم كندا 113.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان 68.4 مليون دولار.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول مجموعة السبع 7.32 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 7.34 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.