الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لصعيد عرفات غدًا

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل هاتفيا مع أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية والتأكيد على تقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، وذلك قبل ساعات من بدء تنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات، حيث من المقرر أن يبدأ تصعيد الحجاج صباح الغد الجمعة لقضاء يوم التروية على صعيد عرفات.

txt

ميسي يتبع برنامجًا خاصًا للمشاركة في كأس العالم 2026

يأتي هذا في الوقت الذي أتمت فيه بعثة حج الجمعيات الأهلية كافة الاستعدادات لضمان نجاح خطة التصعيد، حيث تم استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات ومشعر منى والتأكد من توافر كافة الخدمات بها، حيث تم وضع اسم كل مشرف على المخيم واسم كل حاج على سريره الخاص "صوفا بيد"، وجاري استلام المشرفين الأتوبيسات الخاصة بنقل الحجاج، ووضع ملصق باسم المشرف ورقمه، مع فحص الباص جيدا، والتأكد من مطابقته للمواصفات الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة بالنقل والمواصلات.

كما اطمئن رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية على توفير كل وسائل الإعاشة للحجيج طوال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة، وإعداد الوجبات الجافة والساخنة، وتوافر المشروبات والمرطبات، بالإضافة إلى التأكد من تواجد تكييفات فيريون بالمخيمات لتتناسب مع طبيعة المناخ خلال تلك الفترة في المملكة العربية السعودية، فضلا عن التنسيق مع بعثة وزارة الصحة والسكان من أجل توافر الرعاية الصحية للحجاج .

ويواصل الوعاظ والواعظات المتواجدين مع البعثة عقد الندوات التوعوية للحجاج من أجل شرح أداء المناسك للحجاج بأسلوب مبسط والاستماع لاستفساراتهم والإجابة عليها كي يستطيع الحجاج أداء المناسك بسهولة.

مواد متعلقة

موجة شديدة الحرارة.. مفاجأة في طقس عيد الأضحى

تفاصيل وموعد حفل توقيع كتاب "عالم بلا إلحاد"

ميسي يتبع برنامجًا خاصًا للمشاركة في كأس العالم 2026

نجوم‭ ‬الغناء‭ ‬يستعدون‭ ‬لحفلات‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬ومعسكر‭ ‬مغلق‭ ‬لألبومات‭ ‬الصيف

جهود وزارة البيئة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

هيفاء‭ ‬وهبى‭:‬‮‬ «ابن‭ ‬المحظوظة‮»‬‭‬ مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬لجمهور‭ ‬السينما
الجريدة الورقية