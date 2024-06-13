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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميسي يتبع برنامجًا خاصًا للمشاركة في كأس العالم 2026

ميسي
ميسي

وضع الجهاز الطبي الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برنامجًا خاصًا له من أجل تجهيزه للمشاركة مع منتخب التانجو في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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وأكدت صحيفة ESPN الإسبانية الشهيرة في تقرير لها اليوم أن ليونيل ميسي يضع كأس العالم 2026 في عقله.

وذكرت الصحيفة أن ميسي يتبع برنامجًا خاصًا لتقوية عضلاته استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستُقام بعد سنتين.

وأكد ميسي أنه لن يشارك في أولمبياد باريس مع الأرجنتين نظرًا لتقدمه في السن وصعوبة مشاركته في جميع البطولات.

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وشدد البرغوث الأرجنتيني على رغبته في التواجد بكأس العالم 2026، إلا أن تقدمه في السن قد يحول بينه وبين المونديال، لذلك قرر وضع برنامج بدني للحفاظ على قوته الجسمانية وعضلاته من أجل المشاركة في الحدث العالمي.

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