بحيرة قارون جاهزة لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، باستكمال حملات التطوير والتجميل، بشواطيء بحيرة قارون تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف حملات التطوير والتجميل بالطرق والشوارع حفاظا على المظهر الحضارى والجمالي لطريق بحيرة قارون السياحي.

وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة والتجميل تأتي في إطار الاستعداد لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بالعيد على شواطيء بحيرة قارون، حيث نفذت الوحدات المحلية على جانبي الطريق السياحي أعمال تطوير وتجميل الممشى السياحي على شاطئ بحيرة قارون من خلال طلاء أعمدة الإنارة، وكذلك أعمال التشجير وطلاء البلدورات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى قيام قسم التشجير وتحسين البيئة بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية السعيدية، بتنفيذ حملة لتشجير الطريق السياحي وتم خلالها غرس الأشجار الجديدة بالممشى السياحي، وكذلك ري الأشجار التى تمت زراعتها خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بالقرى على جانبي الطريق السياحي، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والتجميل، والمتابعة الميدانية للطرق ورفع كفاءتها بصفة مستمرة حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى بقرى المركز، كما تفقد رئيس المركز أعمال رفع كفاءة كورنيش البحيرة وتركيب البلدورات بالأرصفة، وأعمال الإنارة، بطول الطريق على الساحل الجنوبي لشاطئ بحيرة قارون حتى مدخل الطريق السياحي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، موجها بسرعة إنهاء جميع الأعمال، وكذا متابعة أعمال الإنارة أولاً بأول، وصيانة كورنيش البحيرة حتى يكون بالمظهر اللائق أمام زوار المحافظة.

بحيرة قارون جاهزه لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وتشهد شواطيء بحيرة قارون ازدحاما كثيفا خلال أيام عيد الأضحى المبارك بسبب توافد الزائرين من محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك والهروب من درجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة، وتستقبل البحيرة خلال هذه الفترة أعداد كبيرة من المواطنين الذين يفترشون الشواطيء ليلا وحتى ساعات الصباح، بالإضافة إلى الوافدين إلى المحافظة لحضور الحفلات الفنية التى تنظمها الفنادق والقرى السياحية على بحيرة قارون خلال أيام العيد والتى تشهد إقبالا كثيفًا، وتزداد نسبة الإقبال هذا العام بسبب إرتفاع درجات الحرارة نهارا وهو ما يساعد على إرتفاع أعداد الزائرين على شواطيء البحيرة.