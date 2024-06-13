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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد حفل توقيع كتاب "عالم بلا إلحاد"

كتاب عالم بلا إلحاد
كتاب "عالم بلا إلحاد"

يقيم ملتقى السرد العربى الدائم بالقاهرة ندوة حاشدة، وحفل توقيع لكتاب "عالم بلا إلحاد" لـ أ. د.حسام عقل يوم الاثنين ٢٤ يونيو الجاري، بمؤسسة تنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة، وسط حضور كثيف يتصدره نخبة لامعة من رموز المجتمع الثقافي والإعلامي والفني.

يتصدره الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان أحمد ماهر والفنان محمود الحديني والفنانة مديحة حمدي، والأطباء الكبار د.حسام موافي، د. عمرو حلمي، د. هشام عبد الدايم والإعلاميين د. رضا عبدالسلام رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، وسوزان حسن رئيس التليفزيون الأسبق، والإعلامية نهى حقي ونهى الرميسي والعديد من الرموز الأخرى.  


وتعد هذه الفعالية النوعية المرة الأولى التي يطرح فيها ملف ما يسمى "بالإلحاد الجديد" حيث يجري تفنيد نظرياته من خلال عدة تخصصات.  

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