أئمة الشرقية يزورون محطة مياه سنجها المرشحة بكفر صقر

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لعدد من الأئمة لمحطة مياه سنجها المرشحة بكفر صقر، تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه بدءً من دخول المياه عبر المأخذ، وصولاً للمواطنين في المنازل، وتم تعريفهم بدور الدولة في انشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مروراً بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف، في تنظيم زيارات ميدانية للأئمة والعاملين بالمديرية لمحطات مياه الشرب والمعامل التابعة لها، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياه، وتفعيلا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وفي سياق متصل، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملة موسعة لتطهير وتعقيم خطوط ومطابق وغرف الصرف الصحي وذلك تنفيذا لخطتها الدورية والخطة الاستثنائية والتي تضعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وزياده معدلات الاستهلاك بفصل الصيف، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الغرف، والحفاظ على استمرارها في العمل، وإطالة العمر الافتراضي طبقا للحاجة إليها.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أن الهدف من خطة التطهير والتعقيم الدورية لشبكات الصرف الصحي منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة، وتجنب حدوث طفوحات بالشوارع ناجمة عن وجود انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، نظرا لسوء استخدام بعض المواطنين.

وتنفيذا لهذه الخطة، قام فرع أبو كبير بعمل حملات تطهير لجميع بالوعات وغرف الصرف الصرف الصحي بالعديد من قرى مركز ومدينه أبو كبير، وعمل الصيانة الدورية لها، تحت إشراف مدير عام فرع أبو كبير، والذي أفاد بإستمرار أعمال التطهير بمختلف المدينة طبقا للخطة الموضوعة تجنبا لحدوث أى انسدادات بالخطوط.

وناشدت الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة آمنة، وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة التي تؤدي الى انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة ومخلفات الأضاحي بداخل الشبكات.