نقيب أطباء القاهرة تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية

حذر مؤتمر اليوم العلمي لطلاب كلية طب قصر العيني، من مخاطر المخدرات الرقمية وأخطار البلاستيك والمبيدات على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ، رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، على عدم وضع السوائل الساخنه في البلاستيك، وعدم استخدام زجاجات المياه البلاستيكية إلا مره واحده فقط، مع الحرص على عدم تعرضها للشمس أو الحرارة، لصدور مواد سامه قد تؤثر علي الخصوبه والإنجاب لدي الرجال والإناث.

وناشدت أولياء الأمور بضرورة توعيه أولادهم ضد انتشار المخدرات الرقمية، أو التكنولوجيا المعتمدة عن إصدار موسيقي مختلفه التردد في كل من الأذنين، ولها تأثير حاد على المخ مثل المخدرات المعتادة، مثل الهيروين والكوكايين والايس، وإنها مدمره للصحة الجسديه والنفسية، وعدم اللهث وراء مواقع سوداء غير معروفه الأهداف.

وحذرت نقيب أطباء القاهرة من تسمم بكتريا المعلبات والمواد المحفوظة، مثل الفسيخ الذي قد يودي بحياة الإنسان، لأنه يسبب شلل في عضلات التنفس.

كذلك أشارت لخطورة استخدام قرص الغلة - وهو مبيد للقوارض- شديد السمية للانسان لافتة لعدم وجود أي مضاد طبي يعالجه.

عقد اليوم العلمي برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، والدكتورة صافيناز صلاح الدين، وكيل الكلية.

وتشكلت لجنة التحكيم من أ.د شرين غالب، رئيس القسم، وأ.د عبير زايد، وأ.د إيمان فوزي، أساتذة بالقسم، وأ.د نعمت قاسم، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية.