الشرقية تتجمل إحتفالاً بعيد الأضحي المبارك

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل، وتكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامو بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، في جو بيئي صحي ونقي.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تكثيف حملاتها اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع ودهان وغسيل البلدورات والأرصفة، ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع، لفتحها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لتهيئة الأجواء المناسبه أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الاضحى في جو يسوده الهدوء.

قدم المحافظ خالص التهاني والتبريكات لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ سعيد عبد الدايم، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجان الفتوى ووحدة لم الشمل والمصالحات بمحافظة الشرقية، أن منطقة وعظ الشرقية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفق خطة عمل تستوعبُ احتياجات الجمهور وتُلبي كافة متطلباتهم العلمية والدينية.

وأوضح إن هذه الإجراءات تتم بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

وأشار مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجان الفتوى ووحدة لم الشمل والمصالحات بمحافظة الشرقية، إلى أن وعاظ منطقة وعظ الشرقية بالتعاون مع مديرية أوقاف الشرقية سيشاركون في إمامة المصلين في صلاة العيد وأداء الخطبة في كافة أنحاء المحافظة، حيث يشارك الوعاظ في عد كبير من الساحات العامة في المحافظة، وعلى رأسها الساحة الشعبية بمركز بلبيس، والتي يحضرها قرابة 40 ألفًا من المصلين، ويؤم المصلين ويؤدي الخطبة فيها الشيخ سعيد عبد الدايم مدير عام منطقة وعظ الشرقية، كما تفتحُ لجنة الفتوى الرئيسية بالمنطقة بابها لاستقبال الجمهور خلال أجازة عيد الأضحى لتُجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم فيما يخص أحكام الأضاحي وغيرها من أسئلة المستفتين في شتى أبواب الفقه ومسائل الشريعة.

وذكر عبد الدايم أن هناك تواصل مستمر مع الجمهور من خلال صفحة المنطقة على الفيس بوك، حيث يتم نشر الفيديوهات التوعوية، وبيان أحكام الأضحية من خلال منشورات يتوالى نشرها تباعًا على صفحة المنطقة، كما تستقبل الصفحة عبر بريد رسائلها أسئلة المستفتين من الوطن وخارج حدود الوطن والإجابة عليها، وتتولى الرد على أسئلة الحجاج والمعتمرين وبيان ما يلزمهم معرفته من مناسك الحج وأحكامه.

ونوه إلى أن وحدة لم الشمل والمصالحات تكثف عملها في هذه الآونة؛ وذلك رغبةً من المنطقة في رأب صدع الأسرة، والحفاظ على التماسك المجتمعي في هذه الأيام المباركة، وتواصل جهودها دون انقطاع أملًا في جمع شتات الأسر ولم شمل الأولاد بذويهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال: منطقة وعظ الشرقية لا تتوانى في اتخاذ كافة السبل للوصول إلى الحلول التي تجمع شمل الأسرة، حيث تتواصل هاتفيًّا وميدانيًّا مع أطراف النزاع وتحاول تقريب وجهات النظر ووضع بنود للصلح، وقد يستغرقُ الصُّلح عدة جلسات في مقر وحدة لم الشمل بديوان عام المنطقة.