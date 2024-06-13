العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬تستقبل‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬بجامعة ‭‬‮«‬سنجور‮»‬‭‬ الدولية‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬تفقدية‭ ‬

استقبلت‭ ‬شركة‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬للتنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للفرانكفونية‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬جامعة‭ ‬سنجور،‭ ‬الجامعة‭ ‬الدولية‭ ‬الناطقة‭ ‬بالفرنسية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬تكون‭ ‬الوفد‭ ‬الزائر‭ ‬من‭ ‬عدد‭ (‬100‭) ‬دارس‭ ‬وذلك‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬معالم‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬للجامعة‭ ‬هذا‭ ‬ويتولى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الدارسون‭ ‬مهام‭ ‬قيادية‭ ‬داخل‭ ‬وزارات‭ ‬دولهم،‭ ‬تهدف‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬توضيح‭ ‬التوجه‭ ‬المصري‭ ‬نحو‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وإبراز‭ ‬التقدم‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬واستعراض‭ ‬قدرات‭ ‬الشركات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬العملاقة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬سياسية‭ ‬وتنموية‭ ‬كشركة‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬للتنمية‭ ‬العمرانية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الزيارة،‭ ‬زار‭ ‬طلاب‭ ‬جامعة ‭‬‮«‬سنجور‮»‬‭‬ الدولية‭ ‬الناطقة‭ ‬بالفرنسية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬الحضرية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الضخمة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬مثل‭ ‬الحي‭ ‬الحكومي،‭ ‬وساحة‭ ‬الشعب،‭ ‬ومدينة‭ ‬الفنون‭ ‬والثقافة،‭ ‬ومنطقة‭ ‬ساري‭ ‬العلم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسجد‭ ‬مصر‭ ‬والكاتدرائية،‭ ‬كما‭ ‬أتيحت‭ ‬للطلاب‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬هذه‭ ‬المعالم‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬إمكانياتها‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الطلاب‭ ‬عن‭ ‬إعجابهم‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬كما‭ ‬تقدموا‭ ‬بالشكر‭ ‬لشركة‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬للتنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الزيارة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭.‬