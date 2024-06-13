أكور توقع اتفاقية مع نايا للتطوير العقاري للارتقاء بواقع منطقة رأس الحكمة
أعلنت أكور، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً، عن توقيع اتفاقية مع شركة نايا للتطوير العقاري لتطوير مشروعين من علامة سويس أوتيل، ليكون النشاط الأول للعلامة في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر.
وتتولى أكور بموجب الاتفاقية عمليات تشغيل مشروعي سويس أوتيل رأس الحكمة وسويس أوتيل ريزيدينسز رأس الحكمة، المقرر افتتاحهما في الربع الثالث من عام 2027، مما يعزز حضور المجموعة في ساحل مصر الشمالي.
ويحتضن المشروعان من موقعهما المميز على الواجهة البحرية 250 غرفة فندقية و100 شقة سكنية فاخرة، إلى جانب مجموعة واسعة من مرافق العافية. وتتمتع الغرف الفندقية والمساكن بأرفع مستويات من نمط العيش الفاخر، حيث تجمع بين أفضل مستويات الراحة والتصاميم العملية مع الإطلالات البانورامية على مياه البحر المتلألئة. ويتيح افتتاح الوجهتين للمسافرين قضاء أجمل الأوقات والعطل، أو الاستثمار في أصول سكنية تضمن الاستمتاع بأفضل أنماط الحياة الساحلية في واحدة من أهم الوجهات السياحية على مدار العام.
وينضم مشروع سويس أوتيل ريزيدينسز رأس الحكمة إلى محفظة علامة سويس أوتيل من المشاريع السكنية المنتشرة في مصر وتركيا وقطر وجورجيا وفيتنام. وينفرد سويس أوتيل ريزيدينسز رأس الحكمة بموقعه المثالي على مقربة من مشروع رأس الحكمة الضخم، ويقدم لمالكي الوحدات السكنية مزايا حصرية من برنامج مزايا المُلّاك من أكور، والذي يوفر مزايا وامتيازات لكبار الشخصيات على مستوى العالم، بما في ذلك الحصول على عضوية عالية المستوى مع برنامج الولاء «أكور حياة بلا حدود»، الخاص بالمجموعة. قال دانكن أورورك، الرئيس التنفيذي لقسم الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في مجموعة أكور الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: «يسرنا التعاون مع شركة نايا للتطوير العقاري للنهوض بواقع هذه المنطقة الجميلة على الساحل المصري، مما يمهد الطريق أمام مرحلة جديد في قطاع السياحة الساحلية المصري. ومن خلال افتتاح فنادق سويس أوتيل، نعتزم تقديم خدمات ومرافق عالمية المستوى تلبي مختلف تطلعات السكان المحليين والمسافرين بقصد الترفيه والعمل، فضلاً عن توفير فرص استثمارية جذابة».
وتحتضن الوجهتان مطعمين عالميين يثريان تجارب الضيوف بتشكيلة من أفضل تجارب الطعام العالمية والأطباق الخاصة على مدار اليوم، إلى جانب ركن مشروبات على الشاطئ وحوض سباحة وصالة استراحة، مما يتيح للضيوف الاستمتاع بجمال الحياة الساحلية الفريدة. كما تضم الوجهتان منتجعاً صحياً من علامة بورفيل ومركزاً للياقة البدنية ونادٍ، بالإضافة إلى مرافق عالمية المستوى للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، بما في ذلك قاعة احتفالات بمساحة 1,000 متر مربع وأربع غرف اجتماعات.