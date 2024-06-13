أكور‭ ‬توقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬نايا‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬للارتقاء‭ ‬بواقع‭ ‬منطقة‭ ‬رأس‭ ‬الحكمة

أعلنت‭ ‬أكور،‭ ‬مجموعة‭ ‬الضيافة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نايا‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬لتطوير‭ ‬مشروعين‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬سويس‭ ‬أوتيل،‭ ‬ليكون‭ ‬النشاط‭ ‬الأول‭ ‬للعلامة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رأس‭ ‬الحكمة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وتتولى‭ ‬أكور‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬عمليات‭ ‬تشغيل‭ ‬مشروعي‭ ‬سويس‭ ‬أوتيل‭ ‬رأس‭ ‬الحكمة‭ ‬وسويس‭ ‬أوتيل‭ ‬ريزيدينسز‭ ‬رأس‭ ‬الحكمة،‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاحهما‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬حضور‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬مصر‭ ‬الشمالي‭.‬

ويحتضن‭ ‬المشروعان‭ ‬من‭ ‬موقعهما‭ ‬المميز‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬250‭ ‬غرفة‭ ‬فندقية‭ ‬و100‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬العافية‭. ‬وتتمتع‭ ‬الغرف‭ ‬الفندقية‭ ‬والمساكن‭ ‬بأرفع‭ ‬مستويات‭ ‬من‭ ‬نمط‭ ‬العيش‭ ‬الفاخر،‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الراحة‭ ‬والتصاميم‭ ‬العملية‭ ‬مع‭ ‬الإطلالات‭ ‬البانورامية‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬المتلألئة‭. ‬ويتيح‭ ‬افتتاح‭ ‬الوجهتين‭ ‬للمسافرين‭ ‬قضاء‭ ‬أجمل‭ ‬الأوقات‭ ‬والعطل،‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أصول‭ ‬سكنية‭ ‬تضمن‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأفضل‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

وينضم‭ ‬مشروع‭ ‬سويس‭ ‬أوتيل‭ ‬ريزيدينسز‭ ‬رأس‭ ‬الحكمة‭ ‬إلى‭ ‬محفظة‭ ‬علامة‭ ‬سويس‭ ‬أوتيل‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬وقطر‭ ‬وجورجيا‭ ‬وفيتنام‭. ‬وينفرد‭ ‬سويس‭ ‬أوتيل‭ ‬ريزيدينسز‭ ‬رأس‭ ‬الحكمة‭ ‬بموقعه‭ ‬المثالي‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬رأس‭ ‬الحكمة‭ ‬الضخم،‭ ‬ويقدم‭ ‬لمالكي‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬المُلّاك‭ ‬من‭ ‬أكور،‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬مزايا‭ ‬وامتيازات‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬‮«‬أكور‭ ‬حياة‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬،‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجموعة‭. ‬قال‭ ‬دانكن‭ ‬أورورك،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقسم‭ ‬الفنادق‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬أكور‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نايا‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬للنهوض‭ ‬بواقع‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجميلة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬المصري،‭ ‬مما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬مرحلة‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الساحلية‭ ‬المصري‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬فنادق‭ ‬سويس‭ ‬أوتيل،‭ ‬نعتزم‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ومرافق‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬تلبي‭ ‬مختلف‭ ‬تطلعات‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬والمسافرين‭ ‬بقصد‭ ‬الترفيه‭ ‬والعمل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬جذابة‮»‬‭.‬

وتحتضن‭ ‬الوجهتان‭ ‬مطعمين‭ ‬عالميين‭ ‬يثريان‭ ‬تجارب‭ ‬الضيوف‭ ‬بتشكيلة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬تجارب‭ ‬الطعام‭ ‬العالمية‭ ‬والأطباق‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ركن‭ ‬مشروبات‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬وحوض‭ ‬سباحة‭ ‬وصالة‭ ‬استراحة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للضيوف‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بجمال‭ ‬الحياة‭ ‬الساحلية‭ ‬الفريدة‭. ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬الوجهتان‭ ‬منتجعاً‭ ‬صحياً‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬بورفيل‭ ‬ومركزاً‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬ونادٍ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬للاجتماعات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قاعة‭ ‬احتفالات‭ ‬بمساحة‭ ‬1,000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وأربع‭ ‬غرف‭ ‬اجتماعات‭.‬