انخفاض أسعار الدواجن واستقرار اللحوم الحمراء اليوم الخميس بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، إنخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن بأنواعها بمحلات بيع الطيور واستقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا طفيفا في الأسعار صباح اليوم الخميس بعد وصول سعر التنفيذ إلى 89 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 330 إلى 375 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 95 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 110 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 118 جنيها، وسجل كيلو الرومي 120 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 115 جنيها والبط المولار بمبلغ 98 جنيها والبط البيور والفرنساوي 82 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 130 جنيها وبدون العظم بمبلغ 140 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 105 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 110 جنيها والهياكل 45 جنيها والأجنحة 50 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 140 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب105 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 145جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن بسبب الأعلاف ودخول عيد الأضحى المبارك

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن إحجام العديد من المستهلكين عن الشراء أو تقليص حاجاتهم من الطيور، بسبب قرب دخول عيد الأضحى المبارك، مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، موضحين أن الأسعار خلال هذه الفترة كان يجب أن تكون منخفضة عن ذلك لعدة أسباب ومنها دخول فصل الصيف وامتحانات المدارس وقرب دخول عيد الأضحى بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف ولكن ظهور متحور جديد تسبب في القضاء على حوالي 30 % من الثروة الداجنة وهو ماتسبب في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.