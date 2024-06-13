محافظ الدقهلية يناقش التقرير الفني لمقترح تطوير مخرج نفق"الهابي لاند" بالمنصورة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا حضره المهندس علاء الدين حطب مدير مشروعات تحيا مصر بالمنصورة ومحمد امين رئيس حي شرق المنصورة و الدكتور اسامة الراوي ممثلا عن مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة والمقدم سامح عبد الوهاب وكيل ادارة المرور بالدقهلية والمهندسة ريهام احمد مدير عام المكتب الفني والمهندسة منى فتحي وكيل المكتب الفني والمهندسة نرمين محمود وكيل ادارة التخطيط العمراني و رشا حاتم بالادارة الهندسية بحي شرق المنصورة..

وقد تناول" مختار"خلال الاجتماع مناقشة التقرير الفني لمقترح تطوير مخرج نفق"الهابي لاند" بالمنصورة والذي اعده مركز الدراسات والبحوث بجامعة المنصورة.

وأكد "مختار" على ضرورة تذليل كافة المعوقات وتضافر جهود الجميع لتيسير الإجراءات المطلوبة من قبل كافة الجهات التنفيذية لتنفيذ المشروع وفق برامج زمنية محددة وتكليفات دقيقة لكافة الاجهزة المسئولة عن المشروع..

وفي هذا الصدد قال "مختار"ان مشروع" تحيا مصر المنصورة "يمثل نقلة حضارية ونوعية كبيرة للدقهلية بصفة عامة ولمدينة المنصورة بصفة خاصة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروعات "تحيا مصر المنصورة"بنطاق محافظة الدقهلية تقام على مساحة إجمالية قدرها حوالي 136000 متر مربع حيث تقام المشروعات علي مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا حيث يتم علي تلك الأراضي تنفيذ مشروعات متنوعة سكنية وطبية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعي حيث يحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة في بمناطق تنفيذه والمناطق المحيطة بها بالإضافة إلي رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع وأهم المشروعات التي تدخل في نطاق تحيا مصر المنصور(مشروع المنصورة جيت) ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة و برج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجةوهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ اداري/ سكني ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن و نادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل بالإضافة الى مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية.