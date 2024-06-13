محافظ الدقهلية يتابع جهود زراعة الاشجار المثمرة علي الطرق العامة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة لزراعة الاشجار المثمرة واشجار الزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين حيث استمر تنفيذ اعمال زراعة الاشجار بنطاق المحافظة بمتابعة رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

ففي محافظة الدقهلية وذلك فى اطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بنطاق محافظة الدقهلية برعاية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بهدف زراعة الاشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء تنفيذا للخطة الشاملة للتشجير بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الاشجار .

وفي هذا الصدد كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور عماد النجار مدير عام البيئة للتنسيق مع السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة اعمال التشجير في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة..

واكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

وذلك في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة 100مليون شجرة بالمحافظات تعزيزا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام امنه في هذا الشأن.

