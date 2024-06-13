موسم‭ ‬صيفى‭ ‬ساخن‭ ‬للسوق‭ ‬العقارى

الساحل‭ ‬الشمالى‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الأعلى‭ ‬رواجًا

يتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬عقاريون،‭ ‬حدوث‭ ‬انتعاش‭ ‬جزئى‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭.‬

ويعتبر‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬هو‭ ‬الموسم‭ ‬الأكثر‭ ‬رواجًا‭ ‬للقطاع‭ ‬العقارى‭ ‬مقارنة‭ ‬بباقى‭ ‬فصول‭ ‬العام،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬المصريين‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬الخارج،‭ ‬وزيارات‭ ‬مستثمرى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ذوى‭ ‬الباع‭ ‬الطويل‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات،‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المبيعات‭.‬

وازدادت‭ ‬جاذبية‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالى‭ ‬فى‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عقب‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬منطقة ‭‬‮«‬رأس‭ ‬الحكمة‮» ‬‭‬بمعايير‭ ‬عالمية‭ ‬وشراكة‭ ‬مصرية‭ ‬إماراتية،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬يوم‭ ‬دون‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬إنشاء‭ ‬منتجعات‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬وتسابق‭ ‬المطورون‭ ‬العقاريون‭ ‬لإطلاق‭ ‬المشاريع‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬أكثر‭ ‬الأوقات‭ ‬ذروة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المبيعات‭ ‬العقارية‭.‬

ومع‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬48‭ ‬جنيهًا،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬أتخذته‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬ولعل‭ ‬أبرزها‭ ‬تحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬طبقًا‭ ‬لآليات‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬فى‭ ‬السوق،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬سيولة‭ ‬دولارية‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬رأس‭ ‬الحكمة،‭ ‬يتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬فى‭ ‬تحسين‭ ‬وزيادة‭ ‬مبيعات‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬بعدما‭ ‬شهد‭ ‬ركودًا‭ ‬نسبيًا‭ ‬فى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

المهندس‭ ‬محمد‭ ‬البستاني،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مطورى‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البستانى‭ ‬للتنمية‭ ‬العقارية‭ ‬والسياحية،‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬له‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬مبيعات‭ ‬السوق‭ ‬العقاري،‭ ‬إذ‭ ‬تحقق‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقارى‭ ‬ذروة‭ ‬المبيعات،‭ ‬وسط‭ ‬تنافس‭ ‬شرس‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬المشروعات‭ ‬الجديدة‭ ‬فى‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالى‭.‬

وأضاف‭ ‬البستاني،‭ ‬لـ‮«‬الوفد‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬العقارات‭ ‬فى‭ ‬صيف‭ ‬2024،‭ ‬سيشهد‭ ‬تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المشروعات‭ ‬فى‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬بعدما‭ ‬وقعت‭ ‬مصر‭ ‬والإمارات‭ ‬عقد‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬الحكمة‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬باستثمارات‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬35‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬والذى‭ ‬أحدث‭ ‬تنشيطًا‭ ‬شاملًا‭ ‬لقطاع‭ ‬العقارات‭ ‬بمصر،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬أعلنت‭ ‬بالفعل‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬فى‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬الحكمة‮»‬‭ ‬نظرًا‭ ‬لما‭ ‬ستشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مطورى‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬لهم‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬فى‭ ‬المبيعات‭ ‬بعد‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬إذ‭ ‬يزاد‭ ‬عليهم‭ ‬الطلب‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬المصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج،‭ ‬والراغبين‭ ‬فى‭ ‬شراء‭ ‬وحدات‭ ‬سكينة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البستانى‭ ‬للتنمية‭ ‬العقارية‭ ‬والسياحية،‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬يشهد‭ ‬أيضا‭ ‬زيادة‭ ‬طلب‭ ‬المصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج،‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬وحدات‭ ‬مصيفية‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إقبال‭ ‬العرب‭ ‬وخاصة‭ ‬مواطنى‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬فى‭ ‬العقارات‭ ‬المصيفية‭ ‬الجاهزة‭.‬

ونصح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البستانى‭ ‬للتنمية‭ ‬العقارية‭ ‬والسياحية،‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬بتحفيز‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬تخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬الوحدة‭ ‬‮«‬كاش‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬سنوات‭ ‬التقسيط،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬المبيعات‭.‬

وتوقع‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مطورى‭ ‬القاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬والعاصمة‭ ‬الإدارية،‭ ‬زيادة‭ ‬المبيعات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشهور‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استقرار‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الجنيه‭ ‬المصرى‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بفضل‭ ‬صفقة‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬الحكمة‮»‬،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬الشراء‭ ‬لعدم‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‭ ‬والزيادة‭ ‬المبالغة‭ ‬فى‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬فى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬يقول‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬جادو،‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري،‭ ‬إن‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يرتفع‭ ‬عليه‭ ‬الطلب‭ ‬فى‭ ‬شراء‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬ويستمر‭ ‬الطلب‭ ‬فى‭ ‬الارتفاع‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس،‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬يتراجع‭ ‬الطلب‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬المدارس‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭.‬

ولفت‭ ‬جادو،‭ ‬لـ‮«‬الوفد‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعد‭ ‬التحديات‭ ‬تواجه‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬المصريين،‭ ‬أو‭ ‬العرب‭ ‬والأجانب‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬ويمكن‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬العوائق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬الشراء‭ ‬وإيجاد‭ ‬خيارات‭ ‬نقل‭ ‬مريحة‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬والعلمين‭.‬

وطالب‭ ‬الخبير‭ ‬العقاري،‭ ‬باستغلال‭ ‬المناطق‭ ‬الصيفية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬المهرجانات‭ ‬وفعاليات‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬إذ‭ ‬يجذب‭ ‬ذلك‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يمثل‭ ‬أول‭ ‬نقطة‭ ‬للترويج‭ ‬للوحدات‭ ‬العقارية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للسياح‭ ‬هى‭ ‬الدافع‭ ‬الرئيسى‭ ‬وراء‭ ‬قرارهم‭ ‬بالعودة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬فى‭ ‬دبي،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى‭ ‬والسياحى‭ ‬بمصر‭ ‬ليضاهى‭ ‬أقرب‭ ‬الأسواق‭ ‬لها‭ ‬ويستمر‭ ‬فى‭ ‬التحسن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬

وتوقع‭ ‬جادو،‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالى‭ ‬رواجًا‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬وإقبالًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬فى‭ ‬شراء‭ ‬وحدات‭ ‬مصيفية،‭ ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬تحولات‭ ‬جوهرية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬باقى‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬فى‭ ‬وحدات‭ ‬تجارية‭ ‬سيتجهون‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭.‬

ويرى‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬جادو،‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬ولن‭ ‬تنخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬حرص‭ ‬المطورين‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الخسارة،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدى‭ ‬قطاع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبى‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الشراء‭ ‬والبيع‭ ‬فى‭ ‬العقارات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيؤثر‭ ‬بالطبع‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى‭ ‬باعتباره‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المؤثرة‭ ‬والداعمة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصرى‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬طالب‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين،‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬أو‭ ‬التجارية،‭ ‬وطرح‭ ‬تسهيلات‭ ‬ومميزات‭ ‬أمام‭ ‬المستهلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬حلول‭ ‬الموسم‭ ‬العقارى‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬إجازة‭ ‬الصيف،‭ ‬والتى‭ ‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬مقدمتها‭ ‬عروض‭ ‬التقسيط‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الربح‭ ‬للبائع‭ ‬والمشترى‭.‬