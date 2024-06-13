محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ مبادرات "انت اقوي من المخدرات"

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال تنفيذ مبادرات" انت اقوي من المخدرات " من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الادمان، وذلك بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحه الادمان ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية .

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بالمحافظة بأن وحدة السكان بديوان عام المحافظة قامت بالتنسيق مع بلال شعبان مسئول البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه وعلاج التدخين والادمان وباشراف ومتابعة الدكتورة فاطمه الزهراء جيل رئيس وحده السكان المركزية بوزارة التنميه المحليه وفي اطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وبالتنسيق والتعاون مع رؤساء حى غرب وحى شرق بتنظيم انطلاق مبادرة" انت اقوى من المخدرات "بالميادين والشوارع الرئيسيه بحى شرق وحى غرب وتم توزيع منشورات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الماره وتم التعريف المواطنين بالخط الساخن رقم 16023للعلاج بالمجان وفى سريه تامه هذا وقد اوضحت د.هبه البيلى ان الحملة استهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين بالميادين الرئيسيه بحى غرب وحى شرق المنصورة.

وقد أكد " مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع الميادين الرئيسيه بالمحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.