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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 15 عامًا لابن صاحب مطعم قتل عاملا في الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ب.ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، وفى الدعوى المدنية أن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وأتعاب المحاماة، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ف.ك.ح".

 

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7190 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بمشاجرة وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته، مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

 

تبين من التحقيقات قيام المتهم "ب.ا.م" 25 سنة طالب بالتعدى على المجنى عليه "ف.ك.ح" عامل بمطعم، من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لرفض المجني عليه إعطاء المتهم مبلغا ماليا دون إخطار رب عمله بالمطعم والد المتهم، فأوغر ذلك صدر المتهم فاستخلص سلاحا أبيض سكين من التى تستخدم فى المطعم، وطعنه بها في الصدر، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفي توفى عقب ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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