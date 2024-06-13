الشباب والرياضة بالقليوبية تعقد اجتماعًا مع مديري إدارات المحافظة

اجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس الموافق 13 يونية الجاري لمناقشة الاستعداد لانعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية خلال الفترة القادمة، جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ،و مديري الادارات الفرعية، ومدير ومسئولي الهيئات بالمديرية والإدارات الفرعية ، ومدير واخصائي الشئون القانونية بالمديرية .

بدأ الإجتماع بمناقشة إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لعملية انعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية او الانتخاب او الاستكمال .

وأكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية،بضرورة التنبيه على اللجان الادارية بالالتزام بالرجوع لمديري الادارات الفرعية ومديري الهيئات والشؤون القانونية ، للإستفسار عن أي اجراء او احداث طارئة قد تواجه اللجان الإشرافية خلال عملية انعقاد الجمعية العمومية سواء العادية او الانتخابات ، وكذلك التغطية الإعلامية لفاعليات الجمعيات العمومية العادية والانتخاب بالتعاون والتواصل المباشر مع المركز الاعلامي بالمديرية .