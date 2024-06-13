رفع 800 طن قمامة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة لتحسين مستوي النظافة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة بتنسيق جهاز النظافة والتجميل بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.

واوضح "مختار" ان الحملة تستهدف رفع تراكمات المخلفات الصلبة وتراكمات المخلفات البلدية وتشغيل المكنسيات وتدعيم المساحات الخضراء ورفع كفاءة الاضاءة بالحدائق والميادين لإضفاء البهجة بالعيد.

وقال "مختار"انه يشارك في اعمال الحملة عدد 14 مركز ومدينة وحي علي مستوي المحافظة من خلال توفير المعدات والعمال وباشراف نواب رؤساء المراكز بالوحدات المحلية المشاركة.

وأشار "مختار" الي ان تنفيذ هذه الحملة يأتي تفعيلا لخطة المحافظة التي تستهدف رفع التراكمات بأنحاء المنطقة المركزية بمناسبة العيد.

وفي ذات السياق قال "مختار"انه تم رفع 650 طن قمامه بلدية و140 طن اتربة وتقليم اشجار بالشوارع والميادين والمداخل والمخارج بالمنطقة المركزية وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

ومن جانبه قال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لكل من شرق وغرب ومركز المنصورة قطاع المنطقة المركزية والسادة رؤساء الوحدات المحلية في كل من المطريه والمنزله والجماليه ومنيه النصر ودكرنس وميت غمر واجا والسنبلاوين وتمي الامديد وبني عبيد وجمصه وباشراف النواب بالوحدات المشاركة حيث تم تنفيذ اعمال غسيل ميادين النصب التذكاري والطياره ورمسيس وانيس منصور والكتاب وتم تقليم الأشجار بشوارع الجيش وقناه السويس وعبد السلام عارف وبالطريق السريع وبحديقه عروس النيل وشجره الدر وبمنطقة المشايه وتم ري المساحات الخضراء كما تم تشغيل المكنسيات بشوارع الجمهوريه والمشاريه وعبد السلام عارف والطريق السريع وقناه السويس ومتابعة دهان الارصفه والنيوجيرسي بمداخل المدينه وتواصلت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه وشارع كلية الاداب وشوارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشوارع محمود شاهين والخلطه الاسفلتيه والسيد سليم..

وأكد محافظ الدقهلية على ان جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.