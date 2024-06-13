"الناتو": فرنسا ستظل حليفًا "قويًا ومهمًا" لنا

قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن فرنسا ستبقى حليفا قويا ومهما بغض النظر عن حكومتها المقبلة.

وأضاف ستولتنبرج، عندما سئل عن مخاوفه المحتملة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ - إنه يتوقع "أن تظل فرنسا حليفا قويا ومهما في المستقبل".

وأضاف أن "التجربة تثبت أن حلفاء الناتو تمكنوا دائما من البقاء متحدين بغض النظر عن الأحزاب المختلفة في السلطة والأغلبيات المختلفة في البرلمانات".

يذكر أن وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يجتمعون في بروكسل اليوم /الخميس/ وغدا /الجمعة/ لمناقشة خطة دعم تدريبات لأوكرانيا بالإضافة إلى التزامات مالية طويلة الأمد.

أوكرانيا: القوات الروسية تهاجم 19 مدينة في خيرسون خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /الخميس/، قيام القوات الروسية بقصف 19 مدينة في المنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة قوله - في بيان له - "إن روسيا قصفت مناطق سكنية في خيرسون، مما أسفر عن تدمير عدة منازل ومنشأة زراعية وخط غاز".

وأوضح أن القصف الروسي لم يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

القوات النووية الروسية غير الاستراتيجية تنفذ إطلاقا إلكترونيا للصواريخ خلال مناوراتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ خلال المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية - وفقا لموقع /روسيا اليوم/ - "أنه ضمن المرحلة الثانية من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية، أكمل أفراد التشكيلات الصاروخية في منطقة /لينينجراد/ العسكرية مهام التدريب القتالي والتقدم السري إلى منطقة تمركز محددة، وتم تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ على أهداف معادية افتراضية".

وأشارت الوزارة إلى أن الأفراد المشاركين في تدريبات أطقم البحرية أجروا عمليات في منطقة المناوبة المحددة لهم.

وكان أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية قد نفذوا، في إطار المرحلة الأولى من التدريبات، مهام الحصول على تدريب على ذخيرة خاصة لنظام الصواريخ العملياتية التكتيكية /إسكندر/، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سرا إلى منطقة الموقع المحددة استعدادا لإطلاق الصواريخ.

وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة لقوات الفضاء الروسية المشاركة على تجهيز وتدريب الوحدات القتالية الخاصة على أسلحة الطيران، بما في ذلك صواريخ /كينجال/ الجوية الفرط صوتية، والتحليق في مناطق الدوريات المحددة.