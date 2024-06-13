"اصنع صاروخك الفضائي" أمسية للرصد الفلكي بمتحف الطفل.. الليلة

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، عن انطلاق فاعليات الأمسية الفلكية التى ينظمها مركز الطفل للحضارة والإبداع " متحف الطفل " في الخامسة من مساء اليوم، الخميس ، بالتعاون مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور طه رابح، والتى تتضمن العديد من الأنشطة المتعلقة بالفضاء والموجهه للأطفال والنشء ، والتى تبدأ بورشة لتنفيذ صاروخ فضائي يكونه الطفل من الفلين والكرتون المقوى ، للتعرف على اجزاءه الخارجية والداخلية وآلية تشغيله وإكتشاف معلومات جديدة عن عالم الفضاء.

واضاف : " كما تشمل الأمسية الفلكية جولات فى مركز العلوم وعروض القبة السماوية المتنقلة والتي تعتبر تجربة ترفيهية تعليمية مختلفة ، هذا بالإضافة لورشة رسم الوجوه المحببة للصغار.

وتختم الأمسية بالرصد الفلكى للكواكب والنجوم ، حيث يشارك زوار متحف الطفل في رصد سطح القمر بفوهاته والكواكب الظاهرة في السماء ، يبدأ الرصد الساعة 8 مساءاً ليستمر على مدار ساعتين ويشرف عليه من داخل حديقة متحف الطفل الدكتور محمد الصادق من مرصد القطامية الفلكى، كما يجيب علي بعض التساؤلات وإستفسارات الزوار المشاركين فى حلقة الرصد .

اكد الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، على أهمية التعلم المبكر للعلوم لما لها من دور فعال فى تعزيز عقلية النمو لدى الأطفال، كما وأن تعلمها فى مراحل الطفولة المبكرة له تأثير إيجابي هائل في تشكيل إهتمامات الأطفال فى مجالات العلوم المختلفة وبالتالي تجهيز علماء المستقبل ، مشيرا إلى انه سوف تعقد حلقات للرصد الفلكي بشكل دوري على مدار شهور الإجازة الصيفية.