ضبط أدوية بيطرية مغشوشة داخل مصنع ومخزنيين بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمينة، كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة داخل مصنع ومخزنيين بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام (شخص) بإدارة منشأة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة لانتاج وتصنيع أدوية بيطرية لعلاج الماشية والدواجن ، وقيامه بتخزين الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بمخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم متخذاً منهما منفذاً للتوزيع على العملاء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع والمخزنين المُشار إليهما وتم ضبط مالك المصنع و(3 من مسئولى المصنع) وضُبط بداخل المصنع والمخزنين على (٤٤٣ عبوة "منتهية الصلاحية" لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن - ٨٣٤٧ عبوة منتج نهائى لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن مصنعة من مواد مجهولة المصدر - ٣٨٢٤ لتر مواد خام "مجهولة المصدر" لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية يتم إضافتها وخلطها وتعبئتها مع الأدوية المنتهية الصلاحية) .

بمواجهة المتهمين الثلاثة بالمضبوطات قرروا بقيامهم بالإشتراك مع مالك المصنع بالتصنيع بدون ترخيص من الجهات المعنية .

حبس المتهم بإدارة كيان وهمي لبيع شهادات جامعية مزورة في الجيزة



أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص يروج لشهادات جامعية مزورة بمقابل مادي في الجيزة، بتهمة النصب والاحتيال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج شهادات جامعية بمقابل مادي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لبيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات مزيفة فى الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى - على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.



وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الكارنيهات الدراسية – عدد 2 أكلاشية - عدد 53 كتاب مجهول المصدر– مجموعة من طلبات واستمارات إلتحاق بالكيان - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان – مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.