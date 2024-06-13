تطورات التحقيق فى واقعة العثور على جثتى طفل وطفلة في المعادى (تفاصيل)

تجري جهات التحقيق في القاهرة تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثتين لطفل وطفلة تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عامًا تقريبًا، وذلك بكورنيش النيل في المعادي.

العثور على جثتى طفل وطفلة أمام معدية بالمعادى

طلبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية الإسراع في إجراء التحريات لكشف ظروف وملابسات الحادث، خاصةً بعد اكتشاف آثار ضرب على جثث الضحيتين، مما يشير إلى احتمال وقوع جريمة عنف.

وأصدرت جهات التحقيق أوامر بنقل الجثتين إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، كما صرحت بدفنهما فور ورود تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي، والذي من المتوقع أن يكشف المزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة وكيفية حدوثها. إلى جانب ذلك، طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وملابساته للوقوف على كافة جوانب القضية.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثتين لطفل وطفلة بكورنيش النيل أمام معدية طموه بالمعادي. على الفور، توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية وجمع الأدلة والشهادات. تبين من المعاينة الأولية وجود آثار ضرب على جثتي الطفلين، مما أثار الشكوك حول تعرضهما لاعتداء عنيف قبل الوفاة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة في موقع الحادث، وقامت بتطويق المنطقة وجمع الأدلة الجنائية، كما استدعت فريقًا من خبراء الطب الشرعي لمعاينة الجثتين في مكان العثور عليهما قبل نقلهما لإجراء الفحوصات المفصلة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحديد سبب الوفاة بدقة ومعرفة الوقت التقريبي لوقوع الحادث.

وفي سياق منفصل، تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.