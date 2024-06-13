تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور

أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة مكبرة بمعاونة شرطة التعمير للمرور وتفقد شوارع وأحياء المدينة، والتي أسفرت عن إزالة فورية لأعمدة مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة ١٧٥ محلية ١، وتنفيذ إزالة فورية في المهد لأعمدة غرف سطح بالقطعة 92 محلية ٣٤أ بالحي الثاني، ورصد مخالفة بالقطعة ٢٧ بلوك ١٦٠٢٠ بالحي الخامس والشروع فى عمل زيادة للنسبة البنائية لغرف السطح، وإزالة فورية لأعمدة مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية بالقطعة 11 بلوك ١٦٠٣٨ بالحي الخامس، وإزالة فورية لمباني مخالفة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة 41 بلوك ١٥١١٢ بيت الوطن بالحى السابع.

وأضاف أنه بالمرور الليلي للحملة بأحياء المدينة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ٢٢ بلوك ١٨٠٨٢ ، وكذلك القطعة رقم ١٧ بلوك ١٨٠٧٤ بالحي التاسع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد رشاد، إنه تم تشكيل حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز ولجنة الإزالات والغلق والسحب بمعاونة شرطة التعمير، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء لبعض قطع الأراضي السكنية المخالفة بالحيين (الثالث ، والرابع)، لمخالفة شروط التراخيص واستغلال تلك القطع في غرض غير المخصص له.

وأوضح أن المخالفات بالحي الثالث تم رصدها بقطع الأراضي رقم 2 بلوك ٢٨٠١٠ لاستغلال البدروم مخزن، والقطعة رقم ١٣ بلوك ١٦٠٠٦ بالحي الخامس، والقطعة رقم ١٩ بلوك ٢٨٠٣٣، والقطعة رقم ٢ بلوك ٢٨٠٤٨، والقطعة رقم ٢٥ بلوك ٢٨٠١٣، والمخالفات بالحي الرابع بالقطعة رقم 7 بلوك ١٩٠٢٠، والقطعة رقم 1 بلوك ١٩٠٣١، والقطعة رقم 12 بلوك ١٩٠٣١، والقطعة رقم ٣٣ بلوك ١٩٠٣٤، لاستغلال البدرومات مخازن.

وأضاف: استكملت الحملة أعمالها برفع الإشغالات والباعة الجائلين بالطرق والمحاور والميادين الرئيسية للمدينة، وأثناء مرور الحملة تم ضبط مركبة " توك توك "، متسلل بالطريق الرئيسي للمدينة وتم مصادرته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأكد المهندس أحمد رشاد، أنه لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها، وغلق الأنشطة المخالفة، دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على الإدارات التنفيذية ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفرض القانون والتعامل بحسم مع المخالفات فور رصدها .