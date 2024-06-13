الصين: يجب التزام الهدوء والدبلوماسية بشأن شبه الجزيرة الكورية

حث المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ اليوم الخميس جميع الأطراف على الالتزام بالهدوء والدبلوماسية بشأن شبه الجزيرة الكورية.

وقال قنغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول قضية حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" -" إن الأولوية في هذه اللحظة هي أن تتحلى جميع الأطراف بالهدوء وتمارس ضبط النفس وتتصرف وتتحدث بشكل مدروس"، مشددا على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.

وأعرب عن أسفه لقرار مجلس الأمن التركيز على قضايا حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع الحساس بالفعل، مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بوضوح على أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية إزاء صون السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن الصين مستعدة للبقاء على اتصال وثيق مع جميع الأطراف للعب دور بناء في دفع التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

أمريكا والاتحاد الأوروبي تشددان على أهمية زيادة التعاون الثنائي في مواجهة التحديات

شددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على أهمية زيادة التعاون الثنائي في مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الخميس/ - أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل والرئيس الفنلندي السابق والمستشار الخاص للاتحاد الأوروبي ساولي نينيستو.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، فرص التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتعزيز الاستعداد والمرونة المدنية والدفاعية الأوروبية.

وجدد كامبل ونينيستو التزامهما بالأمن عبر الأطلسي ودعم أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.

الولايات المتحدة تدين اعتقالات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة اعتقالات جماعة الحوثي الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس بشدة نشر الحوثيين للمعلومات المضللة فيما يتعلق بدور الموظفين المحليين الحاليين والسابقين في البعثة الأمريكية المحتجزين من خلال "الاعترافات" القسرية والمزيفة.

وذكرت أن الحوثيين يسعون مجددا إلى استغلال المعلومات المضللة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى بسبب إخفاقاتهم.

وأفادت بأن تصرفات الحوثيين هذه تعكس استخفافًا صارخًا بكرامة الشعب اليمني والأفراد الذين - على عكس أكاذيب الحوثيين - كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم.

وأضافت أن جهودهم تتناقض بشكل صارخ مع تصرفات الحوثيين الذين احتجزوهم دون مبرر لأكثر من عامين ونصف.

واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيانها أن احتجازهم، وكذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة، يشكل إهانة للأعراف الدبلوماسية، مؤكدة أهمية إطلاق سراحهم على الفور.