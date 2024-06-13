رئيس جامعة المنيا يجتمع برؤساء أقسام كلية الهندسة

اجتمع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برؤساء أقسام كلية الهندسة، بحضور الدكتور مصطفى محمود، عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمة السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مراد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد، وكيل الكلية لشئون البيئة؛ وذلك لمُناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بشئون بالكلية، والخاصة بالعملية الامتحانية، والتعليمية، وكذا البحثية والخدمية، وعرض الرؤى التطورية؛ للارتقاء بالكلية والجامعة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، خلال اجتماعه، على نهج الجامعة وما تتبعه من رؤى واستراتيجات، تستهدف إحداث طفرة ونقلة نوعية بالجامعة وكلياتها، والاهتمام بالبنية التحتية، من خلال تبنيها لسياسات التحول إلى جامعات الجيل الرابع، الأمر الذي يتطلب من الجميع إدراك متطلبات الوصول إلى هذا الهدف ، والسعي لتحقيق الجودة في العملية التعليمية بكافة جوانبها، والتحول من نظام التعليم التقليدى للتعليم التفاعلي، الأمر الذي لم يعد إختيارا في ظل التطورات المتسارعة، ولتحقيق الريادة الاستراتيجية والمؤسسية لجامعة المنيا.

وأكد رئيس الجامعة، على حرص جامعة المنيا على الإهتمام بمُنتسبيها، وإحداث التطوير في الحجر والبشر، والاهتمام بنوعية خريجيها، وتأدية دورها في تكوين وصقل شخصيتهم، وتنمية ولائهم وانتمائهم لوطنهم، ودفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل، للمُشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم بناء الوطن وتعزيز مكانته بين بلدان العالم.

ووجه رئيس الجامعة ، إلى أهمية تقديم برامج دراسية نوعية وببنية مميزة، تتوافق مع الخُطة الوطنية والإستراتيجية التعليمية ورؤية 2030، وتُلبي متطلبات سوق العمل .