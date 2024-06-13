القيادة المركزية الأمريكية: تدمير 3 منصات اطلاق صواريخ تابعة للحوثيون باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الخميس الموافق 13 يونيو، تمكن قواتها من تدمير ثلاث منصات اطلاق صواريخ "كروز" مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها الرسمي العربي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن قواتها قامت في الـ 24 ساعة الماضية، بتدمير طائرة بدون طيار تم اطلاقها من منطقة خاضعة أيضًا لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاة البحر الأحمر.

كما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى إطلاق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن فوق البحر الأحمر، موضحة أنه لم يتم الابلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السفن الامريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وفي نفس السياق ضرب قارب مسير تابع للحوثيين المدعومين من إيران سفينة إم/في تيوتر، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتديرها اليونان، في البحر الأحمر، ورست سفينة "أم/في تيوتر" مؤخرًا في روسيا، حيث تسبب اصطدام القارب المسير في حدوث تسرب مائي والحاق اضرار بغرفة المحرك.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي عن استهدافها السفينة "إم/في تيوتر" في البحر الأحمر، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية"، وقال يحيى السريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي:"إن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق، وجاء استهدافها لأنها كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية"..وفق لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

كما أعلن عن تنفيذ جماعة الحوثي عمليتين عسكريتين مع فصائل عراقية أصابت خلالهما هدفين في أسدود حيفا بإسرائيل.