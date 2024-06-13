الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس موضحًأ أن يكون صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقًا.

txt

جورج وسوف| التفاصيل الكاملة لحفل دبي

txt

محافظ جنوب سيناء يشارك في ملتقى الأعمال والاستثمار في دورته الثانية بإمارة دبي

رياح خفيفة 
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وتكون حركتها جنوبية غربية – شمالية غربية وسرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.

الطقس وحالة الموج في الخليج العربي 
وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً شمالاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:43 و المد الثاني عند الساعة 04:15 و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:06
و أفاد، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:48والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 26: 21 والجزر الثاني عند الساعة **:**
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسب الرطوبة في المدن كالاتي:
أبوظبي 43 32 50 15
دبي 43 32 60 20
الشارقة 43 29 45 20
عجمان 41 33 70 25
أم القيوين 42 28 60 20
رأس الخيمة 44 28 65 15
الفجيرة 42 33 50 15
العـين 45 30 35 10
ليوا 47 30 40 10
الرويس 45 30 65 15
السلع 47 30 80 15
دلـمـا 40 31 90 30
طنب الكبرى 35 31 80 50
طنب الصغرى 35 31 80 50
أبو موسى 36 33 75 50

مواد متعلقة

أسعار الذهب في الإمارات بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9 % خلال 2024

تعادل مثير بين الإمارات والبحرين في تصفيات كأس العالم

بأطراف صناعية .. الإمارات تزرع الأمل لمصابي الحرب في غزة

الوزير يعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع وزيري النقل في الإمارات وروسيا

جورج وسوف| التفاصيل الكاملة لحفل دبي

الجريدة الورقية