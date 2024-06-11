افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والطب البيطري والوحدات المحلية ومديري الادارات التموينية الفرعية، وبمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية التموين بالبحيرة، وياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، بإفتتاح عدة منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بنطاق عدة مراكز بالمحافظة ، وهى (أبو المطامير ، دمنهور ، الدلنجات ، ابوحمص ، كفر الدوار ، حوش عيسى ، إيتاى البارود ) حيث تم افتتاح اليوم عدد من المنافذ وسيتم إستكمال افتتاح المنافذ بباقى المراكز للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكدت نها بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية علي توفير الاضاحي واللحوم بأنواعها المختلفة والسلع الأساسية بالمنافذ الحكومية والمعارض والشوادر للمواطنين بأسعار مخفضه ووجهت بالتوسع فى افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية وطرح كميات مضاعفة منها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وإحكام السيطرة على المنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة، بافتتاح معارض للسلع الغذائية وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وضمن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجه بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.